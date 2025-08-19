International Incident în Georgia, SUA. Pilot Southwest Airlines reținut pentru băutură înainte de decolare







Autoritățile din Georgia, Statele Unite, au făcut publice filmări cu un pilot Southwest Airlines care a eșuat la testul de alcoolemie înainte de decolare, incidentul având loc pe 7 ianuarie la Aeroportul Internațional Savannah/Hilton Head, potrivit Fox News.

David Allsop, în vârstă de 52 de ani, din New Hampshire, a fost reținut după ce poliția a primit rapoarte privind posibila intoxicație a acestuia chiar înainte ca zborul 3772 spre Chicago să decoleze.

Filmările surprind interacțiunea tensionată dintre pilot și ofițerii care i-au cerut să clarifice consumul de alcool, un moment cu implicații majore asupra siguranței aeriene.

Conform Poliției din Chatham County, ofițerii au observat miros de alcool și au cerut pilotului să efectueze un test de sobrietate.

Inițial, Allsop a susținut că nu este necesar, recunoscând doar că a băut „câteva beri” cu aproximativ 10 ore înainte de zbor. La întrebările repetate ale polițistului, el a precizat că a consumat trei beri ușoare, Miller Lite.

În cele din urmă, pilotul a respectat indicațiile și a încercat să meargă pe linie dreaptă, însă autoritățile au constatat că era în continuare sub influența alcoolului.

Aceasta reprezintă o încălcare directă a reglementărilor Administrației Federale a Aviației (FAA), care interzic consumul de alcool cu mai puțin de opt ore înainte de zbor și limitează alcoolemia maximă permisă la 0,04%.

Zborul 3772 a fost amânat timp de patru ore, iar pasagerii au fost reprogramați sau acomodați pe alte curse, conform declarațiilor Southwest Airlines.

Moment Southwest pilot fails sobriety test before takeoff captured on bodycam footage https://t.co/pSp2Tld5XL pic.twitter.com/TaGho2GSZC — New York Post (@nypost) August 16, 2025

Compania a anunțat că pilotul Allsop a fost „eliminat din atribuții” și a transmis scuze pentru perturbarea planurilor de călătorie ale clienților.

Filmările video, realizate de camerele de corp ale polițiștilor, oferă o imagine clară a momentului tensionat, în care pilotul recunoaște consumul de alcool și cooperează cu autoritățile, dar nu înainte de a fi vizibil afectat.

Pasagerii au trăit momente de panică, iar incidentul a stârnit îngrijorări legate de procedurile de siguranță și de verificarea personalului navigant înainte de zbor.

Acest incident subliniază importanța respectării stricte a regulilor FAA și pune în discuție monitorizarea comportamentului piloților înainte de zbor.

Pe termen lung, cazuri precum acesta pot determina companiile aeriene să implementeze controale suplimentare și proceduri mai stricte pentru a preveni situații similare.

În context regional și global, securitatea pasagerilor rămâne prioritatea principală a industriei aviatice, iar incidentele cu piloți intoxicați afectează reputația companiilor și încrederea publicului.

Autoritățile locale și federale investighează în continuare cazul, iar sancțiunile aplicate pot include interdicții temporare sau permanente de a pilota în SUA.