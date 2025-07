Nou incident aviatic. Motorul unui avion a luat foc după decolare

Un incident grav a avut loc vineri, când motorul stâng al unui avion Boeing 767-400 al companiei Delta Air Lines a luat foc imediat după decolarea de pe Aeroportul Internațional Los Angeles.

Aeronava, care efectua zborul DL446 spre Atlanta, a fost nevoită să revină urgent pe aeroport, efectuând o aterizare în siguranță, fără ca vreun pasager sau membru al echipajului să fie rănit.

În timpul urcării, flăcările au fost observate ieșind din motorul stâng, iar un videoclip realizat de martori a surprins momentul critic deasupra orașului Los Angeles. Serviciile de urgență au fost mobilizate rapid și au așteptat aeronava la aterizare, pregătite să intervină dacă situația ar fi degenerat.

Flames were seen shooting from a Delta Airlines flight shortly after takeoff. The plane made a safe emergency landing. No injuries were reported. pic.twitter.com/iZIdvJda7v

Administrația Federală a Aviației (FAA) a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte care au dus la acest incendiu, urmărind să prevină astfel de situații pe viitor.

Acest eveniment reprezintă al doilea caz de incendiu la motorul unui avion Delta Air Lines în acest an. La începutul anului 2025, pe 1 ianuarie, zborul DL105 operat cu un Airbus A330neo a fost, de asemenea, nevoit să revină pe aeroportul din Atlanta, după ce motorul a luat foc la scurt timp după decolare. Și atunci, nimeni nu a fost rănit.

Un alt caz notabil este cel din februarie 2018, când un avion Southwest Airlines Boeing 737 a suferit o explozie la motor în timpul zborului de la New York către Dallas. Motorul stâng a cedat, iar un fragment a lovit o fereastră, provocând decesul unei pasagere.

A #Delta Boeing 767-400ER (N836MH), flight #DL446 experienced an engine fire shortly after taking off from #LosAngeles (LAX) on Friday, July 18, 2025. The flight was bound for #Atlanta (ATL).

🎥©️LA Flightshttps://t.co/hDmsKDzMuF#LAX #Boeing #B767 #DeltaAirlines #US #aviation pic.twitter.com/BuUm58tgvF

— FlightMode (@FlightModeblog) July 20, 2025