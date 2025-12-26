Palestinienii atacă simboluri creștine, de Crăciun. Brad incendiat la o biserică catolică

Trei palestinieni au fost arestați sub acuzația de incendiere a unui brad de Crăciun și de deteriorare a unei părți a scenei Nașterii Domnului la o biserică catolică din orașul Jenin, din nordul Cisiordaniei, a anunțat Poliția Autorității Palestiniene. Atacul a avut loc luni în jurul orei 3 dimineața, potrivit bisericii.

Cei trei au fost reținuți după o analiză a imaginilor de supraveghere de la Biserica Sfântul Mântuitor din Jenin. Uneltele despre care se crede că au fost folosite în atac au fost confiscate de la suspecți.

Biserica a distribuit pe rețelele de socializare fotografii care arată scheletul unui brad de Crăciun cu crengile arse și ornamentele roșii și aurii împrăștiate în curte.

Bradul incendiat a fost curățat rapid de biserică, care a ridicat unul nou la o zi după atac, la timp pentru Liturghia de Crăciun.

Biserica a ținut o ceremonie specială la care au participat lideri musulmani și creștini locali și politicieni. Rev. Amer Jubran, preotul local al bisericii, a declarat că „această ocazie a reafirmat că încercările de a afecta simbolurile religioase nu vor diminua niciodată spiritul orașului și nici credința locuitorilor săi”.

Creștinii reprezintă între 1-2% din cei aproximativ 3 milioane de locuitori ai Cisiordaniei, unde marea majoritate a comunității este musulmană. În întreg Orientul Mijlociu, populația creștină a scăzut, pe măsură ce oamenii au fugit de conflicte.

În Israel, unele autorități bisericești și grupuri de monitorizare au documentat o creștere recentă a sentimentelor și hărțuirii anticreștine, inclusiv în Orașul Vechi al Ierusalimului.

Războiul dintre Israel și gruparea teroristă palestiniană Hamas, declanșat în urma masacrului din 7 octombrie 2023, a produs o creștere a violenței și în Cisiordania, care susține, uneori mai discret, alteori mai puțin discret, poziția teroriștilor din Gaza.