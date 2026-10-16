Oțelul Galați și FK Csikszereda au terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea desfășurată vineri seară în cadrul etapei a 12-a din Superligă. Partida de la Galați a oferit un spectacol plin de dramatism, cu faze controversate analizate de sistemul VAR și două cartonașe roșii dictate în tabăra oaspeților pe finalul meciului.

Gazdele au început în forță și au trecut pe lângă deschiderea scorului încă din minutul 19, când portarul Eduard Pap a avut o intervenție incredibilă la reluarea lui Zator. Presiunea gălățenilor a dat rod patru minute mai târziu, când Rafael Brito a deblocat tabela din pasa lui Andrezinho.

Replica ciucanilor nu s-a lăsat așteptată, iar Stahl l-a testat pe Dur-Bozoancă în minutul 33 cu un șut periculos. La pauză, antrenorul Valentin Suciu a mutat inspirat, introducându-l pe teren pe Nino Kukovec.

Atacantul intrat la pauză a restabilit egalitatea în minutul 52. Deși reușita sa a fost inițial anulată pe motiv de ofsaid, arbitrajul video a intervenit și a validat golul pentru Csikszereda.

Oaspeții au continuat să pună pericol la poarta gălățeană, iar Gabriel Lima a ratat o ocazie mare în minutul 63. Trei minute mai târziu, centralul Istvan Kovacs a arătat punctul cu var pentru ciucani, însă a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.

Finalul întâlnirii a fost marcat de tensiune extremă. În minutul 73, Csikszereda a rămas în zece oameni după ce Vukovic a primit al doilea cartonaș galben. Doar patru minute mai târziu, autorul golului egalizator, Kukovec, a fost și el trimis la cabine pentru al doilea avertisment.

Deși Oțelul Galați a dominat copios ultimul sfert de oră profitând de dublul avantaj numeric, portarul Eduard Pap a prins o zi de grație și a păstrat tabela neschimbată până la fluierul final.

În urma acestui rezultat, ambele formații rămân ancorate în a doua jumătate a clasamentului din Superligă. Oțelul Galați acumulează 11 puncte și ocupă poziția a 13-a, în timp ce FK Csikszereda obține doar al doilea punct din actualul sezon și rămâne pe ultima poziție.

OȚELUL GALAȚI: Dur-Bozoancă - Zator (C. Neicu 81), Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva - Rafa Brito, Lungu (Joao Paulino 62) - Bălănică (Bordun 62), Pedro Nuno, Andrezinho (A. Ciobanu 46) - Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte

CSIKSZEREDA: E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeş, Paszka - Veres (A. Horvath 46), Csuros - Gabriel Lima (Czekus 81), Nyitra (Novelli 86), Stahl (Vukovic 64) - Eppel (Kukovec 46). ANTRENOR: Valentin Suciu

Cartonaşe galbene: Christopoulos 89 / Palmeş 45+1, Kukovec 58, Vukovic 69, E. Pap 89 Cartonaşe roşii: Dusan Vukovic min. 73, Nino Kukovec min. 77 Arbitri: Istvan Kovacs - Mihai Marica, Ferencz Tunyogi Arbitri VAR: Iulian Dima - Mihai-Ovidiu Artene