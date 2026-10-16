Oțelul Galați – Csikszereda 1-1, duel tensionat cu intervenții VAR și două eliminări
- Daniel Teodoreanu
- 16 octombrie 2026, 21:29
Oțelul Galați și FK Csikszereda au terminat la egalitate, scor 1-1, confruntarea desfășurată vineri seară în cadrul etapei a 12-a din Superligă. Partida de la Galați a oferit un spectacol plin de dramatism, cu faze controversate analizate de sistemul VAR și două cartonașe roșii dictate în tabăra oaspeților pe finalul meciului.
Oțelul Galați – Csikszereda 1-1, duel tensionat cu intervenții VAR și două eliminări
Gazdele au început în forță și au trecut pe lângă deschiderea scorului încă din minutul 19, când portarul Eduard Pap a avut o intervenție incredibilă la reluarea lui Zator. Presiunea gălățenilor a dat rod patru minute mai târziu, când Rafael Brito a deblocat tabela din pasa lui Andrezinho.
Replica ciucanilor nu s-a lăsat așteptată, iar Stahl l-a testat pe Dur-Bozoancă în minutul 33 cu un șut periculos. La pauză, antrenorul Valentin Suciu a mutat inspirat, introducându-l pe teren pe Nino Kukovec.
Intervențiile VAR schimbal cursul partidei
Atacantul intrat la pauză a restabilit egalitatea în minutul 52. Deși reușita sa a fost inițial anulată pe motiv de ofsaid, arbitrajul video a intervenit și a validat golul pentru Csikszereda.
Oaspeții au continuat să pună pericol la poarta gălățeană, iar Gabriel Lima a ratat o ocazie mare în minutul 63. Trei minute mai târziu, centralul Istvan Kovacs a arătat punctul cu var pentru ciucani, însă a revenit asupra deciziei după ce a revăzut faza pe monitorul VAR.
Final incendiar cu doi jucători eliminați
Finalul întâlnirii a fost marcat de tensiune extremă. În minutul 73, Csikszereda a rămas în zece oameni după ce Vukovic a primit al doilea cartonaș galben. Doar patru minute mai târziu, autorul golului egalizator, Kukovec, a fost și el trimis la cabine pentru al doilea avertisment.
Deși Oțelul Galați a dominat copios ultimul sfert de oră profitând de dublul avantaj numeric, portarul Eduard Pap a prins o zi de grație și a păstrat tabela neschimbată până la fluierul final.
Situația din clasament după remiza de la Galați
În urma acestui rezultat, ambele formații rămân ancorate în a doua jumătate a clasamentului din Superligă. Oțelul Galați acumulează 11 puncte și ocupă poziția a 13-a, în timp ce FK Csikszereda obține doar al doilea punct din actualul sezon și rămâne pe ultima poziție.
Caseta tehnică a meciului
OȚELUL GALAȚI: Dur-Bozoancă - Zator (C. Neicu 81), Christopoulos, P. Iacob, Miguel Silva - Rafa Brito, Lungu (Joao Paulino 62) - Bălănică (Bordun 62), Pedro Nuno, Andrezinho (A. Ciobanu 46) - Patrick. ANTRENOR: Rui Duarte
CSIKSZEREDA: E. Pap - Odor, Hegedus, Palmeş, Paszka - Veres (A. Horvath 46), Csuros - Gabriel Lima (Czekus 81), Nyitra (Novelli 86), Stahl (Vukovic 64) - Eppel (Kukovec 46). ANTRENOR: Valentin Suciu
Cartonaşe galbene: Christopoulos 89 / Palmeş 45+1, Kukovec 58, Vukovic 69, E. Pap 89 Cartonaşe roşii: Dusan Vukovic min. 73, Nino Kukovec min. 77 Arbitri: Istvan Kovacs - Mihai Marica, Ferencz Tunyogi Arbitri VAR: Iulian Dima - Mihai-Ovidiu Artene