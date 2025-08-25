International Osemintele lui Lucy, cel mai cunoscut exemplar de australopitec, vor fi expuse la Muzeul Național din Praga







Osemintele lui Lucy, cel mai cunoscut exemplar de australopitec, descoperite în Etiopia în urmă cu cincizeci de ani, vor fi expuse de luni la Muzeul Național din Praga. „Sunt printre cele mai valoroase şi mai vechi piese paleoantropologice din lume”, a afirmat directorul instituţiei, Michal Lukes, potrivit AFP.

Cele 52 de fragmente dentare, de craniu, de bazin și de femur, vechi de 3,18 milioane de ani, „au călătorit o singură dată, în Statele Unite, între 2007 și 2013”, a reamintit directorul muzeului, la sosirea lor în Cehia.

El a subliniat că acestea se numără printre „cele mai valoroase și mai vechi piese paleoantropologice din lume” și a salutat împrumutul rar, valabil timp de 60 de zile, oferit de Muzeul Național al Etiopiei.

Publicul va putea vedea și scheletul aproape complet al lui Selam, un australopitec tânăr care a murit la doi ani și șapte luni și ar fi trăit cu 100.000 de ani înaintea lui Lucy. Descoperit în 2000, acest schelet nu a părăsit niciodată Etiopia.

Pe 24 noiembrie 1974, în regiunea Afar din nord-estul Etiopiei, au fost descoperite oasele lui Lucy. Inițial denumită A.L-288-1, fosila a primit numele Lucy după piesa „Lucy in the Sky with Diamonds” a trupei The Beatles, ascultată de paleontologi în timpul săpăturilor.

Hominidul biped a murit probabil între 11 și 13 ani, vârstă considerată adultă pentru această specie. Avea sub 1,10 metri înălțime și cântărea aproximativ 29 de kilograme. În prezent, este păstrată într-o încăpere închisă publicului, în capitala Etiopiei.

Descoperirea lui Lucy „a revoluționat” înțelegerea originilor umane, „în primul rând datorită stării sale excepționale de conservare și, în al doilea rând, datorită vechimii sale”, a declarat Abebaw Ayalew Gella, directorul Autorității Etiopiene pentru Protecția Patrimoniului.

Un studiu publicat în 2016 în revista Nature arată că Lucy își petrecea cel puțin o treime din timp în copaci, unde dormea pentru a se proteja de prădători. Cercetătorii susțin că acest obicei i-ar fi fost fatal, deoarece „probabil” a murit în urma unei căderi.