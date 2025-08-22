International Descoperire majoră pe Insula Wight. Simbol științific și omagiu sportiv







O nouă specie de dinozaur a fost descoperită pe Insula Wight și va purta numele celebrei navigatoare Ellen MacArthur. Fosilele, analizate de cercetătorul Jeremy Lockwood, doctorand la Universitatea din Portsmouth și colaborator al Muzeului de Istorie Naturală din Londra, au dezvăluit un exemplar unic cu o „velă dorsală” impresionantă, potrivit Sky News.

Alegerea numelui reprezintă un omagiu adus performanțelor sportive ale navigatoarei britanice și leagă pentru totdeauna istoria paleontologică de cea maritimă.

Analiza fosilelor a fost realizată de Jeremy Lockwood, specialist în paleontologie și student doctorand. Studiul său, publicat în revista Papers in Palaeontology, confirmă că resturile nu aparțineau celor două specii de iguanodoniene cunoscute anterior pe Insula Wight.

Spre deosebire de acestea, noul dinozaur, botezat Istiorachis macaruthurae, prezenta coloane neurale mult mai lungi, sugerând o adaptare specială.

Denumirea științifică are o semnificație dublă: Istiorachis provine din greacă și înseamnă „coloană cu velă”, iar macaruthurae face trimitere la Dame Ellen MacArthur.

Sportiva s-a remarcat prin recordul mondial stabilit în 2005, devenind cea mai rapidă persoană care a înconjurat planeta singură, fără oprire, la bordul unui iaht.

Legătura dintre un dinozaur „cu velă” și o campioană a mării adaugă un plus de simbolism acestei descoperiri.

Fosilele au fost scoase la lumină pe Insula Wight, loc cunoscut pentru numeroasele sale descoperiri de dinozauri din Cretacic. Oasele analizate datează de aproximativ 125 de milioane de ani.

Inițial, fragmentele fuseseră asociate unor specii deja clasificate, însă examinarea detaliată a demonstrat că diferențele morfologice erau prea mari pentru a fi încadrate acolo.

Cercetătorul a explicat că spinii vertebrali neobișnuit de lungi sugerau existența unei structuri asemănătoare unei vele, întinsă pe spatele și coada animalului.

De-a lungul timpului, paleontologii au propus diverse teorii privind utilitatea acestor formațiuni: de la reglarea temperaturii corporale până la depozitarea de grăsimi.

În cazul lui Istiorachis macaruthurae, cea mai plauzibilă explicație ar fi rolul de semnal vizual, probabil folosit în ritualuri de împerechere.

Importanța acestei descoperiri depășește simpla clasificare a unei noi specii. Noul dinozaur confirmă încă o dată că Insula Wight este una dintre cele mai bogate zone fosilifere din Europa și un punct de referință pentru studiile asupra Cretacicului timpuriu.

Prezența unei specii cu caracteristici atât de spectaculoase poate schimba modul în care sunt înțelese adaptările evolutive ale dinozaurilor erbivori.

Mai mult, asocierea numelui cu Dame Ellen MacArthur aduce un plus de vizibilitate publică și subliniază conexiunile dintre istorie, știință și cultură.

Unicitatea acestei specii ar putea atrage turiști și cercetători, consolidând statutul Insulei Wight ca destinație științifică și educațională de prim rang.