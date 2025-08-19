International Peste 6.000 de vize de student anulate de SUA pentru agresiuni sau sprijinirea terorismului







Peste 6.000 de vize de student internațional au fost revocate de Departamentul de Stat al SUA, din cauza încălcării legislației și a depășirii perioadei de ședere, a declarat departamentul pentru BBC. Instituția a precizat că „marea majoritate” a încălcărilor au fost agresiuni, conducere sub influența alcoolului (DUI), furt și „sprijin pentru terorism”.

Decizia vine în contextul în care administrația Trump continuă să ia măsuri ferme împotriva imigrației și a studenților străini. Deși Departamentul de Stat nu a specificat ce înseamnă „sprijin pentru terorism”, administrația Trump a vizat unii studenți care au protestat în sprijinul Palestinei, susținând că aceștia au manifestat un comportament antisemit.

Din cele 6.000 de vize de student care au fost revocate, Departamentul de Stat a declarat că aproximativ 4.000 dintre acestea au fost revocate deoarece vizitatorii au încălcat legea.

Alte 200-300 de vize au fost, de asemenea, revocate pentru „terorism comis în conformitate cu INA 3B”, a anunțat Departamentul de Stat, referindu-se la codul care definește „activitatea teroristă” în sens larg ca acte care pun în pericol viața umană sau încalcă legea SUA.

La începutul acestui an, administrația Trump a suspendat programarea vizelor pentru studenții străini. În iunie, când au reluat programările, au anunțat că vor cere tuturor solicitanților să-și facă publice conturile de social media pentru o verificare mai amănunțită.

„Vom căuta orice indicii de ostilitate față de cetățenii, cultura, guvernul, instituțiile sau principiile fondatoare ale Statelor Unite”, a anunțat administrația Trump.

Oficialii Departamentului de Stat au primit, de asemenea, instrucțiuni să identifice persoanele „care susțin, ajută sau sprijină teroriștii străini desemnați și alte amenințări la adresa securității naționale; sau care comit acte ilegale de hărțuire sau violență antisemită”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat, în luna mai, în fața legislatorilor că estimează că „mii” de vize pentru studenți au fost anulate începând din ianuarie. „Nu cunosc ultimele cifre, dar probabil că mai avem multe de făcut”

„Vom continua să revocăm vizele persoanelor care se află aici în calitate de oaspeți și perturbă funcționarea instituțiilor noastre de învățământ superior”, a mai spus acesta.