Descoperire astronomică unică. Au observat în timp real formarea planetelor

Formarea planetelor a fost observată direct pentru prima dată de o echipă internațională de astronomi, care a detectat primele semne ale apariției planetelor stâncoase în jurul unei stele tinere. Descoperirea, realizată cu ajutorul telescopului Webb și a Observatorului European Sudic, oferă o perspectivă fără precedent asupra începuturilor sistemelor planetare, potrivit Euronews.

Cercetătorii au identificat condensarea particulelor solide în discul de gaz din jurul stelei HOPS-315, situată la aproximativ 1.370 de ani-lumină distanță. Melissa McClure, de la Leiden Observatory din Olanda, care a condus studiul, a explicat:

„Am surprins o imagine directă a regiunii în care planete stâncoase precum Pământul se nasc”.

Această etapă este cunoscută și sub denumirea de „momentul zero” al formării planetelor, deoarece marchează începutul consolidării materialului solid dintr-un disc protoplanetar.

Observațiile au fost publicate în revista Nature și reprezintă un moment rar în astronomie, deoarece permite studierea procesului exact care a generat sistemul nostru solar acum 4,5 miliarde de ani.

Fred Ciesla, profesor la Universitatea din Chicago, care nu a participat la studiu, a declarat: „Aceasta este una dintre descoperirile la care astronomii visau de mult timp. În sfârșit, avem dovezi clare ale începutului formării planetelor”.

Telescopul spațial Webb al NASA și rețeaua Alma a ESO din Chile au colaborat pentru a examina discul de gaz din jurul HOPS-315. Echipa a detectat prezența monoxidului de siliciu gazos și a mineralelor de silicat cristalin, similare cu primele materiale solide din sistemul nostru solar. Condensarea mineralelor fierbinți a fost surprinzătoare, deoarece până acum nu fusese observată în jurul altor stele tinere.

Studiul arată că această etapă timpurie a formării planetelor ar putea fi un proces comun, și nu o anomalie a sistemului solar. Echipa estimează că în următoarele milioane de ani, în jurul HOPS-315 s-ar putea forma până la opt planete. Descoperirea a atras atenția comunității științifice, fiind considerată un pas major în înțelegerea evoluției sistemelor planetare.