Descoperire astronomică unică. Au observat în timp real formarea planetelor
- Andreea Răzmeriță
- 22 august 2025, 22:54
Formarea planetelor a fost observată direct pentru prima dată de o echipă internațională de astronomi, care a detectat primele semne ale apariției planetelor stâncoase în jurul unei stele tinere. Descoperirea, realizată cu ajutorul telescopului Webb și a Observatorului European Sudic, oferă o perspectivă fără precedent asupra începuturilor sistemelor planetare, potrivit Euronews.
Formarea planetelor surprinsă de telescopul Webb
Cercetătorii au identificat condensarea particulelor solide în discul de gaz din jurul stelei HOPS-315, situată la aproximativ 1.370 de ani-lumină distanță. Melissa McClure, de la Leiden Observatory din Olanda, care a condus studiul, a explicat:
„Am surprins o imagine directă a regiunii în care planete stâncoase precum Pământul se nasc”.
Această etapă este cunoscută și sub denumirea de „momentul zero” al formării planetelor, deoarece marchează începutul consolidării materialului solid dintr-un disc protoplanetar.
Descoperirea permite studierea procesului de formare a sistemului solar
Observațiile au fost publicate în revista Nature și reprezintă un moment rar în astronomie, deoarece permite studierea procesului exact care a generat sistemul nostru solar acum 4,5 miliarde de ani.
Fred Ciesla, profesor la Universitatea din Chicago, care nu a participat la studiu, a declarat: „Aceasta este una dintre descoperirile la care astronomii visau de mult timp. În sfârșit, avem dovezi clare ale începutului formării planetelor”.
Observații despre studiu
Telescopul spațial Webb al NASA și rețeaua Alma a ESO din Chile au colaborat pentru a examina discul de gaz din jurul HOPS-315. Echipa a detectat prezența monoxidului de siliciu gazos și a mineralelor de silicat cristalin, similare cu primele materiale solide din sistemul nostru solar. Condensarea mineralelor fierbinți a fost surprinzătoare, deoarece până acum nu fusese observată în jurul altor stele tinere.
Studiul arată că această etapă timpurie a formării planetelor ar putea fi un proces comun, și nu o anomalie a sistemului solar. Echipa estimează că în următoarele milioane de ani, în jurul HOPS-315 s-ar putea forma până la opt planete. Descoperirea a atras atenția comunității științifice, fiind considerată un pas major în înțelegerea evoluției sistemelor planetare.
