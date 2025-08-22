Social

Descoperire astronomică unică. Au observat în timp real formarea planetelor

Descoperire astronomică unică. Au observat în timp real formarea planetelorSursă foto: NASA
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Formarea planetelor a fost observată direct pentru prima dată de o echipă internațională de astronomi, care a detectat primele semne ale apariției planetelor stâncoase în jurul unei stele tinere. Descoperirea, realizată cu ajutorul telescopului Webb și a Observatorului European Sudic, oferă o perspectivă fără precedent asupra începuturilor sistemelor planetare, potrivit Euronews.

Formarea planetelor surprinsă de telescopul Webb

Cercetătorii au identificat condensarea particulelor solide în discul de gaz din jurul stelei HOPS-315, situată la aproximativ 1.370 de ani-lumină distanță. Melissa McClure, de la Leiden Observatory din Olanda, care a condus studiul, a explicat:

„Am surprins o imagine directă a regiunii în care planete stâncoase precum Pământul se nasc”.

Această etapă este cunoscută și sub denumirea de „momentul zero” al formării planetelor, deoarece marchează începutul consolidării materialului solid dintr-un disc protoplanetar.

Dezastrul pe care creatura îl lasă în urma sa pe teritoriul României este inimaginabil
Dezastrul pe care creatura îl lasă în urma sa pe teritoriul României este inimaginabil
De ce se călugăresc oamenii. Viața și regulile din mănăstiri
De ce se călugăresc oamenii. Viața și regulile din mănăstiri

Descoperirea permite studierea procesului de formare a sistemului solar

Observațiile au fost publicate în revista Nature și reprezintă un moment rar în astronomie, deoarece permite studierea procesului exact care a generat sistemul nostru solar acum 4,5 miliarde de ani.

Cosmos, stele, universul

Sursa foto: Pixabay

Fred Ciesla, profesor la Universitatea din Chicago, care nu a participat la studiu, a declarat: „Aceasta este una dintre descoperirile la care astronomii visau de mult timp. În sfârșit, avem dovezi clare ale începutului formării planetelor”.

Observații despre studiu

Telescopul spațial Webb al NASA și rețeaua Alma a ESO din Chile au colaborat pentru a examina discul de gaz din jurul HOPS-315. Echipa a detectat prezența monoxidului de siliciu gazos și a mineralelor de silicat cristalin, similare cu primele materiale solide din sistemul nostru solar. Condensarea mineralelor fierbinți a fost surprinzătoare, deoarece până acum nu fusese observată în jurul altor stele tinere.

Studiul arată că această etapă timpurie a formării planetelor ar putea fi un proces comun, și nu o anomalie a sistemului solar. Echipa estimează că în următoarele milioane de ani, în jurul HOPS-315 s-ar putea forma până la opt planete. Descoperirea a atras atenția comunității științifice, fiind considerată un pas major în înțelegerea evoluției sistemelor planetare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:52 - Argeș, afectat de o furtună devastatoare. Un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane
23:39 - Dezastrul pe care creatura îl lasă în urma sa pe teritoriul României este inimaginabil
23:26 - De ce se călugăresc oamenii. Viața și regulile din mănăstiri
23:15 - Trib indian, alungat de pe pământurile sale pentru safari în rezervația de tigri
23:05 - Bazinul olimpic al Clujului va avea antrenor digital. Ce indicații va da sportivilor
22:54 - Descoperire astronomică unică. Au observat în timp real formarea planetelor

Proiecte speciale