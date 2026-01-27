International

Orologiul Apocalipsei, mai aproape ca niciodată de miezul nopții. Ce a cauzat schimbarea 

Orologiul Apocalipsei, mai aproape ca niciodată de miezul nopții. Ce a cauzat schimbarea Orologiul Apocalipsei. Sursa foto: Captură video Youtube
Orologiul Apocalipsei, care simbolizează din 1947 apropierea unui cataclism la nivel global, s-a apropiat, marți, de miezul nopții mai mult ca niciodată. Schimbarea are loc pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de armamentul nuclear, schimbările climatice și dezinformare, relatează AFP.

Puterile globale, tot mai agresive

Organizația The Bulletin of the Atomic Scientists a fixat Orologiul Apocalipsei la 85 de secunde înainte de miezul nopții, cu patru secunde mai puțin față de poziția stabilită în 2025.

Anunțul vine la un an de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, perioadă marcată de schimbări majore în politica externă a Statelor Unite, inclusiv atacuri unilaterale și retragerea din mai multe organizații internaționale.

Potrivit comunicatului organizației, Rusia, China, Statele Unite și alte puteri globale au devenit „tot mai agresive, ostile și naționaliste”, iar această evoluție afectează cooperarea internațională necesară pentru limitarea riscurilor globale.

„Acordurile internaţionale obţinute prin luptă grea sunt pe cale să se prăbuşească, accelerând o competiţie între marile puteri în care învingătorul ia totul şi subminând cooperarea internaţională esenţială în vederea reducerii riscurilor războiului nuclear, modificărilor climatice, folosirii abuzive a biotehnologiilor, ameninţării potenţiale a inteligenţei artificiale şi altor pericole apocaliptice”, a anunțat grupul.

Avertismente privind armamentul nuclear

Comitetul atrage atenția asupra riscului unei noi curse a înarmării nucleare, în condițiile în care Tratatul New START dintre Statele Unite și Rusia urmează să expire. În același timp, sunt menționate presiunile exercitate pentru dezvoltarea unui sistem de apărare antirachetă amplu, cunoscut sub numele de „Domul de aur”, care ar putea include plasarea de armament pe orbită.

Raportul subliniază nivelurile record ale emisiilor de dioxid de carbon, principalul factor al încălzirii globale. Experții notează că politicile recente ale administrației americane au dus la o schimbare radicală a abordării în domeniul combaterii modificărilor climatice.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

Istoria Orologiului Apocalipsei

Numit uneori „orologiul sfârșitului lumii”, indicatorul a fost creat în 1947, în contextul tensiunilor nucleare de la începutul Războiului Rece. La momentul lansării, ceasul era reglat la șapte minute înainte de miezul nopții. De-a lungul timpului, criteriile de evaluare au fost extinse, incluzând pandemii, criza climatică și campanii de dezinformare.

Organizația The Bulletin of the Atomic Scientists a fost fondată în 1945 de Albert Einstein și de oameni de știință implicați în Proiectul Manhattan, iar poziția orologiului este ajustată anual pe baza evaluărilor experților.

