Orban, despre un joc perfid scăpat de sub controlul lui Nicușor Dan: Ața se rupe

Fostul premier Ludovic Orban a declarat că se aştepta ca preşedintele României, Nicușor Dan, să fie mai ferm în susţinerea premierului Ilie Bolojan şi în a controla jocurile politice ale PSD. Liderul Forţa Dreptei a spus că PSD încearcă să menţină controlul asupra resurselor şi instituţiilor statului, în timp ce mimează opoziţia.

Mărturisesc că şi eu mă aşteptam de la preşedinte să fie mai ferm în susţinerea lui Bolojan! Şi, mai ales, să fie mai ferm în a convinge PSD să renunţe la acest joc perfid pe care îl face! Şi anume să rămână la putere bine-mersi, să fie conectat la toate resursele, să aibă oamenii cu care populează administraţia, companiile de stat, iar pe de altă parte, în faţa opiniei publice, să joace rolul de critic şi de opozant, a spus Orban, într-un interviu pentru news.ro.

El a adăugat că a criticat public PSD atunci când a considerat necesar: „Realitatea este că nu mai ţine la nesfârşit jocul ăsta! Puţină lume înţelege: nu va ţine la nesfârşit jocul acesta. Se acumulează frustrări, nemulţumiri, neîncredere între parteneri şi, la un moment dat, aţa se rupe.”

Orban a mai declarat că premierul Ilie Bolojan nu urmăreşte decizii care să afecteze negativ viaţa oamenilor, însă stabilitatea economică necesită măsuri care pot genera efecte negative pe termen scurt. „Fără discuţie, în orice partid politic există nemulţumiri pentru faptul că preşedintele PNL, care deţine funcţia de premier, trebuie să-şi asume public luarea unor măsuri care nemulţumesc segmente de populaţie”, a declarat el.

Referitor la scenariile privind schimbarea guvernului, Orban a spus că şansele ca actuala coaliţie să se rupă nu sunt mari. „Cel puţin până la jumătatea anului viitor nu cred că există vreun risc de schimbare a actualei configuraţii a coaliţiei guvernamentale. Şi PSD-ului îi convine ca preşedintele PNL să fie premier în perioada asta, când se adoptă măsuri nepopulare”, a explicat fostul premier.

El a precizat că, deşi lideri precum Olguţa Vasilescu promovează ideea unui nou premier, „aceasta nu reprezintă poziţia oficială a PSD. PSD-ul şi-ar dori un fel de Ciucă în locul lui Bolojan, dar costurile pentru a ajunge la un astfel de obiectiv sunt maxime şi nu cred că vor risca.”

Orban a spus că Ilie Bolojan se bucură de o încredere foarte mare și că, în prezent, PNL nu are lideri capabili să înlocuiască premierul. „Partidul Naţional Liberal are foarte mulţi emergenţi care încă nu au scos capul şi care ar putea fi lideri buni. PNL are potenţial de creştere şi capacitatea de a se adapta la trendurile existente”, a afirmat el.

Despre propria revenire în PNL, Orban a spus: „Sunt oameni care, probabil, au o uşoară îngrijorare la gândul revenirii mele în Partidul Naţional Liberal. Numai că nu mă cunosc! Eu nu mi-am petrecut niciodată timpul să mă răzbun pe oamenii care mi-au făcut rău sau care m-au tratat cu ostilitate. Sunt un om de construcţie, care priveşte întotdeauna spre viitor.”

Orban a declarat că există două variante pentru viitorul Forţa Dreptei: fie construirea unei opoziţii democratice cu partide mai mici, fie absorbţia în PNL. „Am discutat cu Ilie Bolojan pe tema asta. Există deschidere de ambele părţi, dar trebuie să vorbim şi de perspectiva strategică a PNL, despre schimbul de generaţii care va veni”, a spus liderul Forţa Dreptei.

Fostul consilier de la Cotroceni a mai spus că actuala conducere PNL nu mai aparţine „echipei câştigătoare”: „Preşedintele Ilie Bolojan n-a fost, secretarul general Dan Motreanu n-a fost în echipa câştigătoare, Adi Veştea n-a fost... Cei mai mulţi n-au fost. Ei au câştigat o victorie a la Pyrrus. Dar, dacă cineva îşi imaginează că mă voi răzbuna, nu mă cunoaşte. Eu privesc întotdeauna spre viitor.”