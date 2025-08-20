International Orbán ar vrea un summit UE-Rusia și își susține poziția contra aderării Ucrainei







Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán își menține poziția contra aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, exprimată anterior, și propune un summit UE-Rusia. Într-o postare pe Facebook, premierul Ungariei spune că „legarea garanțiilor de securitate de apartenența [Ucrainei la UE] este inutilă și periculoasă”.

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, susține că Uniunea Europeană ar trebui să promoveze un summit UE-Rusia și că țara sa salută măsurile luate la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin.

De asemenea, spune premierul maghiar, Ungaria susține continuarea negocierilor și, în special o a doua întâlnire între președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin.

„Menținem inițiativa Ungariei ca UE să propună un summit UE-Rusia cât mai curând posibil”, a adăugat Viktor Orbán.

Premierul de la Budapesta a mai declarat că liderii celor 27 de state membre ale UE au purtat discuții marți și că acolo „s-a demonstrat că amenințarea unui al treilea război mondial poate fi redusă doar printr-o întâlnire Trump-Putin”.

„S-a demonstrat că strategia izolării a eșuat. S-a confirmat că nu există o soluție pentru războiul ruso-ucrainean de pe prima linie, doar eforturile diplomatice pot aduce o soluție.

S-a demonstrat că apartenența Ucrainei la UE nu va aduce garanții de securitate, așa că legarea garanțiilor de securitate de apartenența este inutilă și periculoasă”, a mai scris Viktor Orbán.

„Avem pe ordinea de zi inițiativa maghiară ca Uniunea să propună un summit Europa-Rusia cât mai curând posibil”, a spus premierul de la Budapesta, în încheierea mesajului său de pe Facebook.

Declarația vine după ce, cu o zi în urmă, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, l-a contactat telefonic pe Viktor Orbán pentru a-l întreba de ce blochează negocierile privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Apelul ar fi fost făcut la insistențele celorlalți lideri europeni, prezenți luni seara la summitul Trump-Zelenski de la Casa Albă.

A fost prima schimbare de ton în această relație de prietenie politică și ideologică, ce durează aproape de zece ani. Totuși, deocamdată nu este clar dacă liderul de la Casa Albă i-a cerut lui Viktor Orbán să renunțe la opoziția sa față de aderarea Ucrainei sau a vrut doar să știe care sunt argumentele politicianului maghiar.