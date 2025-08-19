International SUA, fără trupe la sol în Ucraina, dar cu misiuni aeriene, anunță Trump







Președintele american Donald Trump a declarat marți, că SUA nu vor trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, alături de țările europene, dar vor ajuta trupele de pe Bătrânul Continent în alte feluri, printre care cu misiuni aeriene. „Sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să-i ajutăm cu diverse lucruri, mai ales, probabil, am putea vorbi despre misiuni aeriene”, a spus Trump la Fox News.

Președintele SUA a mai declarat că speră ca Vladimir Putin să fie „cuminte” și să facă ceea ce este necesar pentru încheierea războiului din Ucraina, dar a admis că este posibil și ca președintele Rusiei să nu dorească un acord de pace.

„Nu cred că va fi o problemă, ca să fiu sincer cu dumneavoastră. Cred că Putin s-a săturat de asta (de război - n.red.). Cred că toți s-au săturat de asta, dar niciodată nu se știe”, a spus Trump la emisiunea „Fox & Friends” de la Fox News.

Declarația lui Trump vine la o zi după ce i-a găzduit la Casa Albă pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni pentru discuții despre eforturile sale de pace, o întâlnire care a urmat summitului său cu Putin din Alaska, de vinerea trecută.

„Vom afla ce va face președintele Putin în următoarele două săptămâni... Este posibil să nu vrea să încheie o înțelegere”, a spus Trump.

„Sper că președintele Putin se va comporta bine, iar dacă nu, va fi o situație dificilă. Și sper că... președintele Zelenski va face ceea ce trebuie să facă. Trebuie să dea dovadă și de flexibilitate”, a mai spus Trump.

Cu privire la garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care Kievul și aliații săi le solicită ca parte a oricărui acord de pace, Trump a spus că, deși Europa este dispusă să angajeze trupe într-o anumită formă, Statele Unite nu o vor face, deși ar putea oferi alte tipuri de asistență.

„Va exista o anumită formă de securitate. Dar nu poate fi NATO”, a spus Trump.

„Sunt dispuși să trimită oameni pe teren. Suntem dispuși să-i ajutăm cu diverse lucruri, mai ales, probabil, dacă ați putea vorbi despre misiuni aeriene”

Întrebat ce asigurări poate da că trupele americane nu vor fi pe teren apărând granița Ucrainei, el a spus: „Aveți asigurarea mea. Știți, sunt președinte”.

Trump a adăugat că relațiile dintre Rusia și Europa au fost fracturate de ani de zile și acesta a fost unul dintre motivele pentru care războiul a durat atât de mult.

Președintele american a mai declarat că este de părere că relațiile dintre Putin și Zelenski ar putea fi „puțin mai bune”, altfel nu ar fi insistat pentru întâlnirea lor față în față.

Trump a declarat că l-a sunat pe Putin după discuțiile cu liderii europeni pentru a-l ajuta să organizeze o întâlnire față în față între Putin și Zelenski, urmată de o întâlnire trilaterală la care să participe și el.

Președintele SUA a mai spus că s-a dus într-o altă cameră pentru a-l suna pe Putin din respect pentru liderul rus, adăugând că acesta a preluat apelul „foarte bucuros”, în ciuda faptului că era ora 1 dimineața la Moscova.

„Nu am făcut-o în fața lor. M-am gândit că ar fi o lipsă de respect față de președintele Putin. Nu aș face asta pentru că nu au avut cele mai calde relații. Și, de fapt, președintele Putin nu a vorbit cu oamenii din Europa”, a încheiat Trump.