International Orbán, acuzat că susține un think tank conservator la Bruxelles







Organizația think tank MCC Brussels a intrat din nou în atenția opiniei publice după ce ultimele declarații financiare au arătat că a beneficiat de peste 6 milioane de euro proveniți din surse strâns legate de guvernul condus de Viktor Orbán, potrivit transparency-register.europa.eu.

Informația este relevantă deoarece think tank-ul, activ în capitala europeană, promovează idei politice și culturale care contestă direcția principală a Uniunii Europene, stârnind discuții aprinse despre transparență și influență politică.

Conform înregistrărilor recente din registrul de transparență al UE, MCC Brussels a raportat că în 2023 a primit peste 99% din bugetul său de la Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, o fundație educațională din Budapesta aflată sub controlul unor apropiați ai premierului Viktor Orbán.

Valoarea totală a fondurilor depășește 6 milioane de euro și reprezintă practic întreaga sursă de finanțare a organizației.

În fruntea consiliului de conducere al fundației se află Balázs Orbán, director politic al premierului maghiar. Chiar dacă nu există legături de rudenie între cei doi, colaborarea lor arată o influență politică directă asupra modului în care MCC Brussels își desfășoară activitatea.

Instituția și-a propus să influențeze agenda europeană în domenii precum migrația, politica externă, mediul sau cultura, abordându-le dintr-o perspectivă conservatoare.

Accesul MCC Brussels la Parlamentul European este garantat prin legitimațiile de care dispun cei șapte angajați ai organizației. Acest statut implică însă obligația de a furniza detalii clare despre cheltuieli și finanțări, motiv pentru care dezvăluirea recentă a atras atenția presei și a organizațiilor de monitorizare.

În trecut, Corporate Europe Observatory a acuzat think tank-ul că ar fi încercat să evite obligațiile de raportare, folosindu-se de excepții pentru entități noi.

MCC Brussels a respins constant acuzațiile, declarând că activitatea sa este complet publică și transparentă.

Reprezentanții instituției au subliniat că toate rapoartele și evenimentele sunt accesibile online, iar canalele de comunicare sunt actualizate constant pentru a asigura vizibilitatea acțiunilor.

Legăturile financiare dintre MCC Brussels și guvernul de la Budapesta ridică întrebări majore despre influența pe care premierul Viktor Orbán încearcă să o exercite asupra politicilor europene.

Prin intermediul acestui think tank, ideile conservatoare și naționaliste primesc o platformă oficială chiar în inima instituțiilor comunitare.

Criticii avertizează că sprijinul masiv oferit MCC Brussels riscă să adâncească faliile dintre statele membre și să amplifice tensiunile privind direcția viitoare a Uniunii Europene.

Pe de altă parte, susținătorii consideră că pluralismul de opinii este esențial într-o democrație și că vocea organizației aduce un plus de diversitate în dezbaterea politică.

Într-un context în care UE se confruntă cu provocări majore — de la migrație și schimbări climatice până la securitatea regională — rolul MCC Brussels ar putea deveni tot mai vizibil și mai controversat.