Orașele subterane care pot fi vizitate de turiști. Unde se află

Orașele subterane au fost create în funcție de particularitățile locale și au funcționat ca spații de locuire și desfășurare a activităților zilnice. În prezent, o parte dintre aceste structuri sunt deschise turiștilor.

Derinkuyu este situat în provincia Nevşehir, în regiunea Cappadocia, zonă caracterizată de roci vulcanice ușor de excavat, care au făcut posibilă amenajarea unor spații subterane de mari dimensiuni.

Complexul este un oraș subteran pe mai multe niveluri, cu pasaje înguste și camere cu funcții diferite, iar accesul public este posibil pe trasee stabilite. Una dintre particularitățile menționate constant în descrierile structurii este sistemul de închidere pe niveluri, prin uși masive din piatră care puteau bloca coridoarele.

Ce vede un turist în Derinkuyu este, în principal, o succesiune de spații utilitare: încăperi pentru depozitare, pivnițe, zone asociate cu producția alimentară (precum prese de vin și ulei), grajduri și încăperi de tip sală comună. În subteran apar și spații cu rol religios, inclusiv o biserică situată la un nivel inferior față de zonele de acces inițial. Traseul include, de regulă, coridoare joase, scări între niveluri și zone de ventilație care structurează întregul ansamblu.

Un alt element întâlnit de vizitatori este puțul de ventilație, foarte adânc, care asigura aerisirea spațiilor și, în anumite situații, era folosit și pentru accesul la apă.

Kaymakli se află tot în Cappadocia și este inclus, alături de alte situri din zonă, în aria recunoscută la UNESCO pentru peisajul cultural și pentru arhitectura săpată în rocă. Față de Derinkuyu, descrierile pun accent pe diferențe de plan și de circulație: tunelurile sunt mai joase, mai înguste și mai abrupte, iar camerele sunt organizate în jurul puțurilor de ventilație, care dictează amplasarea spațiilor.

La Kaymakli, accesul turiștilor se face, de regulă, prin nivelul superior deschis publicului, unde se află spații destinate grajdurilor și depozitării. Sunt vizibile uși masive din piatră, de formă circulară, folosite pentru închiderea unor pasaje. Traseul de vizitare include încăperi de locuit, zone de depozitare și camere legate prin coridoare scurte, prevăzute cu puncte de ventilație dispuse la intervale regulate.

Un reper frecvent menționat este accesul către o biserică aflată în interiorul complexului, la care se ajunge prin pasaje înguste.

Coober Pedy, în statul Australia de Sud, este cunoscută internațional pentru exploatarea opalului și pentru locuirea în dugout, adică spații săpate în versanți sau în rocă, folosite ca locuințe și spații publice. În zona turistică, vizitatorii pot intra în mine vechi și în spații subterane care arată cum arată o casă săpată, dar și cum au fost organizate anumite puncte de interes local.

Printre reperele subterane accesibile vizitatorilor se află Old Timers Mine, o mină săpată manual, unde traseul trece prin galerii miniere autentice, include accesul în două locuințe subterane și zone în care sunt vizibile filoane de opal. Umoona Mine & Museum include, de asemenea, o casă subterană, expoziții și spații de prezentare legate de istoria locală, alături de zone comerciale specifice opalului.

Coober Pedy are și biserici subterane care atrag vizitatorii prin spațiul interior săpat: biserica ortodoxă sârbă Saint Elijah (amenajată sub nivelul solului) și biserica catolică St Peter and Paul, deschisă în 1967 și extinsă ulterior.