Satul care și-a pierdut liniștea din cauza turiștilor. Nu mai vor să fie în patrimoniul UNESCO

Un sat izolat din munții Carpaților slovaci, Vlkolínec, se confruntă cu un paradox al patrimoniului cultural: deși este recunoscut ca sit UNESCO de peste 30 de ani, locuitorii săi se plâng că turismul a transformat așezarea într-un „muzeu în aer liber mort”, unde viața cotidiană aproape a dispărut, potrivit Bild.

Vlkolínec este format din 43 de case tradiționale de lemn, pictate în culori vii, păstrând elemente autentice ale arhitecturii montane. UNESCO îl descrie drept „o așezare medievală remarcabil de bine conservată” și laudă „arhitectura tipică din lemurile regiunilor montane centrale”.

Această recunoaștere a atras, în fiecare an, aproximativ 100.000 de vizitatori, deși satul mai găzduiește doar patru familii permanente.

Locuitorii povestesc despre impactul direct al fluxului turistic: vizitatorii le traversează grădinile fără permisiune, se uită pe ferestre și intră în curți fără să fie invitați.

„Ne simțim prizonieri în propriile case”, afirmă localnicii, citați de presa slovacă. În plus, regulamentele stricte impuse de statutul UNESCO limitează viața rurală tradițională: nu mai au voie să crească animale, să cultive pământul sau să desfășoare activități agricole care au definit comunitatea timp de secole.

Situația ridică întrebări importante despre echilibrul între conservare și viața comunităților locale. Vlkolínec a devenit un simbol al dilemei turismului cultural: când prestigiu și vizibilitate internațională intră în conflict cu dreptul oamenilor de a trăi normal, cine câștigă și cine pierde?

Oricât de puternică ar fi dorința locuitorilor de a-și recăpăta libertatea, statutul UNESCO nu poate fi abandonat unilateral. Decizia de retragere ar necesita aprobarea atât a guvernului slovac, cât și a comitetului UNESCO, un proces complicat și puțin probabil în viitorul apropiat.

În ciuda acestei presiuni externe, vocile localnicilor rămân clare: ei își doresc să-și refacă viața cotidiană, chiar dacă acest lucru ar însemna să renunțe la recunoașterea internațională care, paradoxal, le-a distrus liniștea. Vlkolínec rămâne astfel un exemplu viu al tensiunii dintre patrimoniul mondial și dreptul la o viață normală în comunitățile mici.