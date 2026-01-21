România, vedetă la Madrid. Top 5 destinații autohtone pe care străinii se bat în 2026 la târgul FITUR

În ianuarie 2026, FITUR revine la Madrid cu o ediție care promite să fie una dintre cele mai dinamice din ultimii ani. Evenimentul internațional de turism reunește, între 21 și 25 ianuarie, peste 160 de țări și mii de expozanți, profesioniști și jurnaliști specializați în turism, oferind o platformă unică de promovare a destinațiilor și tendințelor mondiale.

România se află printre destinațiile care atrag atenția la FITUR 2026, datorită ofertei sale diverse și autentice. Autoritățile de la București și operatorii din turism au profitat de această scenă globală pentru a pune în lumină locuri emblematic românești, care captează interesul publicului internațional și al agențiilor de turism.

Prezența României în Madrid vine într-un moment în care destinațiile emergente din Europa Centrală și de Est sunt tot mai căutate de turiști.

În presa internațională de turism și în discuțiile de la standurile expozanților s-au remarcat câteva destinații autohtone care devin obiective de top pentru anul 2026. Iată Top 5 destinații românești pe care străinii le consideră deja must-visit după prezentările de la FITUR:

În presa de specialitate din Spania, Franța, Germania și Italia, România a fost descrisă ca o destinație „încă neexploatată la adevăratul său potențial”, dar aflată într-un moment favorabil de afirmare. Dincolo de mesajele oficiale, interesul s-a concentrat pe câteva destinații-cheie, considerate deja vedete ale anului turistic 2026.

Unul dintre cele mai frecvent menționate obiective românești la FITUR 2026 a fost Transfăgărășanul. Drumul care traversează Munții Făgăraș a fost promovat ca experiență turistică în sine, nu doar ca infrastructură rutieră.

Presa străină de turism l-a inclus constant în topurile celor mai spectaculoase șosele din lume, iar la Madrid a fost prezentat drept o destinație ideală pentru turiștii pasionați de road-tripuri, fotografie și peisaje alpine.

Interesul crescut vine și pe fondul unei tendințe clare în turismul european. Tot mai mulți călători caută experiențe active, individuale, care să le permită explorarea în ritm propriu. Transfăgărășanul bifează exact aceste criterii, oferind acces la lacuri glaciare, trasee montane și puncte panoramice comparabile cu cele din Alpi.

Delta Dunării a fost una dintre cele mai bine poziționate destinații românești în discursul internațional de la FITUR 2026. Zona este deja recunoscută ca rezervație a biosferei UNESCO, însă la Madrid accentul a fost pus pe ecoturism și turism lent, două segmente aflate în plină expansiune.

Operatorii străini au evidențiat Delta Dunării ca alternativă europeană la destinații exotice, dar mult mai accesibilă și mai sustenabilă. Observarea păsărilor, tururile pe canale, gastronomia locală și cazările tradiționale au fost prezentate drept elemente de diferențiere într-o piață tot mai saturată de oferte standardizate.

Pentru turiștii vest-europeni, Delta reprezintă o combinație rară între sălbăticie și siguranță, între natură pură și acces facil, ceea ce explică interesul crescut manifestat la târg.

Bucovina a fost una dintre surprizele plăcute ale promovării României la FITUR 2026. Mănăstirile pictate, incluse în patrimoniul mondial UNESCO, au atras atenția presei culturale și a agențiilor specializate în turism educațional și spiritual.

Zona a fost prezentată ca o destinație în care istoria, arta și tradiția sunt încă vii. Frescele exterioare ale mănăstirilor, peisajele rurale și meșteșugurile locale au fost puse în valoare ca experiențe autentice, greu de replicat în alte părți ale Europei.

Pentru publicul internațional, Bucovina nu este doar o destinație de vizitat, ci una de înțeles. Acest tip de mesaj a rezonat puternic într-o perioadă în care turismul de profunzime câștigă teren în fața vizitelor rapide, de tip city break.

Brașovul a fost prezentat la FITUR 2026 drept exemplul ideal de oraș european de dimensiuni medii, care oferă acces rapid atât la patrimoniu istoric, cât și la natură. Piața Sfatului, Biserica Neagră și centrul vechi au fost promovate alături de proximitatea față de Munții Carpați.

În presa străină, Brașovul a fost descris ca o destinație „ușor de iubit”, potrivită atât pentru turiștii aflați la prima vizită în România, cât și pentru cei care caută un punct de plecare către alte zone ale țării. Conectivitatea bună, oferta de cazare diversificată și viața urbană activă au fost elemente-cheie în poziționarea orașului.

Castelul Bran rămâne una dintre cele mai recognoscibile imagini ale României la nivel internațional. La FITUR 2026, obiectivul a fost prezentat nu doar prin prisma legendei lui Dracula, ci și ca monument istoric cu valoare arhitecturală și culturală.

Strategia a urmărit echilibrarea mitului cu realitatea istorică, într-un mod care să păstreze atractivitatea globală, dar să ofere și conținut educativ. Acest tip de abordare este apreciat de operatorii străini, care caută destinații ușor de vândut, dar și credibile din punct de vedere cultural.

La FITUR 2026, România nu a fost percepută ca o destinație de nișă, ci ca un stat aflat într-o etapă de maturizare turistică. Diversitatea ofertelor, raportul calitate-preț și autenticitatea experiențelor au fost constant menționate în materialele de presă internaționale.

Într-o Europă în care multe destinații consacrate se confruntă cu supraturismul, România apare ca o alternativă viabilă, capabilă să ofere experiențe similare, dar într-un cadru mai puțin aglomerat. Această poziționare explică de ce, în 2026, destinațiile autohtone au fost printre cele mai discutate la Madrid.

Prezența de la FITUR confirmă faptul că România nu mai este doar „o destinație promițătoare”, ci una care începe să livreze rezultate concrete în competiția globală pentru turiști.