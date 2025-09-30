Social

Opt bebeluși de la maternitatea Târgu Mureș au fost diagnosticați cu Serratia Marcescens în iunie

În luna iunie, opt bebeluși au fost infectați cu bacteria Serratia Marcescens la Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș. Medicul epidemiolog Mihai Negrea, specialist în gestionarea infecțiilor asociate asistenței medicale la spitalul din Târgu Mureș, a explicat pentru News.ro modul în care a fost controlată apariția focarului la maternitatea de grad trei a spitalului, o  secție de elită care asigură îngrijiri complexe pentru sarcini cu risc ridicat și nou-născuți prematuri.

Cum a gestionat Spitalul Târgul Mureș un focar de infecție cu Serratia Marcescens

La începutul lunii iunie, medicul Mihai Negrea a raportat apariția primului caz de Serratia Marcescens în compartimentul de terapie intensivă și prematuri al maternității. În următoarele trei zile, au fost confirmate în total opt cazuri de sepsis, toate la copii prematuri sau cu afecțiuni complexe.

„De la primul rezultat, măsurile sunt stricte și atent monitorizate”, a explicat dr. Negrea pentru News.ro.

Conform protocolului spitalului, orice pacient internat în terapie intensivă este supus unui screening la șapte zile, iar cei transferați din alte unități medicale sunt testați la internare. Echipamentele de protecție, igienizarea mâinilor și monitorizarea continuă a personalului au fost implementate imediat pentru a limita răspândirea bacteriei.

Serviciul de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale a anunțat DSP pentru o anchetă preliminară

Imediat după identificarea primului caz, echipa SPIAAM a notificat Direcția de Sănătate Publică și a început o anchetă preliminară. Internările au fost limitate, iar pacienții neinfectați au fost separați, în timp ce cei cu infecție au fost îngrijiți de personal dedicat, cu echipament complet de protecție și monitorizare strictă.

Sursa foto: Digi 24

După confirmarea primelor cazuri, spitalul a implementat măsuri stricte de control al infecțiilor, inclusiv screening suplimentar pentru toți pacienții, teste rapide pentru monitorizarea încărcăturii microbiene și reorganizarea secțiilor de terapie intensivă pentru prematuri.

Infecția a apărut din cauza cateterelor ombilicale care nu erau curățate corespunzător

Echipa spitalului a constatat că infecția a apărut din cauza modului dezinfectării cateterelor ombilicale, utilizate pentru administrarea hranei și medicamentelor la nou-născuți. Procedura inițială presupunea o singură ștergere cu dezinfectant de nivel înalt, considerată insuficientă pentru a preveni contaminarea.

Medicul epidemiolog a confirmat că toți cei opt bebeluși au primit tratament imediat și au supraviețuit infecției, fără a se aștepta rezultatele antibiogramei.

 

Proiecte speciale