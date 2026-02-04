International

Opoziția ungară pune la cale un plan contra etnicilor maghiari din România. Interdicție dacă legea se votează

Comentează știrea
Opoziția ungară pune la cale un plan contra etnicilor maghiari din România. Interdicție dacă legea se voteazăAlegeri. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Partidul ungar de opoziție Coaliția Democrată (DK) a anunțat marți demersul de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a limita dreptul de vot al cetățenilor cu dublă cetățenie care trăiesc în afara granițelor Ungariei, potrivit MTI.

Inițiativa survine pe fondul preocupărilor privind influența electorală a diasporei asupra rezultatelor alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie.

Partidul de opoziție vrea restricționarea votului

Într-o conferință de presă desfășurată online, vicepreședintele DK, Sandor Ronai, a precizat că datele centralizate de Oficiul Electoral Național (NVI) arată că aproximativ 500.000 de persoane domiciliate în străinătate s-au înregistrat deja pentru a vota. Ronai a subliniat că studiile realizate de Coaliția Democrată indică o tendință puternică de vot pro-Fidesz în rândul acestei categorii de alegători.

Sandor Ronai

Sandor Ronai. Sursa foto Wikipedia

„Conform calculelor noastre, acești jumătate de milion de alegători ar putea aduce patru mandate suplimentare pentru Fidesz în Parlament”, a declarat Ronai. Oficialul a explicat că modificarea legislativă vizată ar împiedica astfel ca votul cetățenilor cu dublă cetățenie din diaspora să influențeze în mod direct componența Adunării Naționale.

Profesorii amenință cu greva și boicotarea simulările la examenele naționale
Profesorii amenință cu greva și boicotarea simulările la examenele naționale
Diana Șoșoacă a ajuns subiect pentru Le Monde, din cauza iei purtate în Parlamentul European
Diana Șoșoacă a ajuns subiect pentru Le Monde, din cauza iei purtate în Parlamentul European

Modificarea ar putea avea efective semnificative

Parlamentul Ungariei, unicameral, este format din 199 de locuri, iar actuala majoritate este deținută de coaliția guvernamentală formată din Fidesz și KDNP. Potrivit datelor oficiale, partidele aflate la guvernare controlează 135 de mandate, dintre care 116 sunt deținute de Fidesz și 19 de KDNP.

În acest context, orice modificare legislativă referitoare la votul diasporei ar putea avea efecte semnificative asupra echilibrului politic în următorul ciclu electoral.

Tensiuni politice tot mai accentuate

Decizia Coaliției Democrate de a iniția o sesiune extraordinară a Parlamentului reflectă tensiunile politice tot mai accentuate în Ungaria, în care puterea executivă și opoziția se confruntă adesea pe teme sensibile legate de drepturile electorale și reprezentarea cetățenilor din străinătate.

În același timp, inițiativa opozanților pune în discuție modul în care legislația electorală ungară gestionează participarea cetățenilor cu dublă cetățenie și impactul lor asupra majorității parlamentare.

Ronai a menționat că DK va continua să urmărească îndeaproape evoluția acestei propuneri legislative și va mobiliza toate resursele pentru a argumenta necesitatea schimbării în fața parlamentarilor, evidențiind potențialul de influență disproporționată a diasporei asupra politicii interne.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:21 - Profesorii amenință cu greva și boicotarea simulările la examenele naționale
11:08 - Diana Șoșoacă a ajuns subiect pentru Le Monde, din cauza iei purtate în Parlamentul European
11:02 - Infrastructura energetica a Ucrainei, în centrul discuțiilor dintre Keir Starmer și Donald Trump
10:56 - Aurul și argintul se redresează după prăbușirea recentă. Creșterea, impact major pe piețele bursiere
10:47 - Avocatul oligarhilor ruși, cu pașaport românesc, cere protecție în Italia din cauza regimului de la Kremlin
10:39 - Meghan Markle, acuzată că toarnă gaz pe foc în conflictul din familia Beckham

HAI România!

Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale