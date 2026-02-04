Opoziția ungară pune la cale un plan contra etnicilor maghiari din România. Interdicție dacă legea se votează

Partidul ungar de opoziție Coaliția Democrată (DK) a anunțat marți demersul de convocare a unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru a limita dreptul de vot al cetățenilor cu dublă cetățenie care trăiesc în afara granițelor Ungariei, potrivit MTI.

Inițiativa survine pe fondul preocupărilor privind influența electorală a diasporei asupra rezultatelor alegerilor parlamentare programate pe 12 aprilie.

Într-o conferință de presă desfășurată online, vicepreședintele DK, Sandor Ronai, a precizat că datele centralizate de Oficiul Electoral Național (NVI) arată că aproximativ 500.000 de persoane domiciliate în străinătate s-au înregistrat deja pentru a vota. Ronai a subliniat că studiile realizate de Coaliția Democrată indică o tendință puternică de vot pro-Fidesz în rândul acestei categorii de alegători.

„Conform calculelor noastre, acești jumătate de milion de alegători ar putea aduce patru mandate suplimentare pentru Fidesz în Parlament”, a declarat Ronai. Oficialul a explicat că modificarea legislativă vizată ar împiedica astfel ca votul cetățenilor cu dublă cetățenie din diaspora să influențeze în mod direct componența Adunării Naționale.

Parlamentul Ungariei, unicameral, este format din 199 de locuri, iar actuala majoritate este deținută de coaliția guvernamentală formată din Fidesz și KDNP. Potrivit datelor oficiale, partidele aflate la guvernare controlează 135 de mandate, dintre care 116 sunt deținute de Fidesz și 19 de KDNP.

În acest context, orice modificare legislativă referitoare la votul diasporei ar putea avea efecte semnificative asupra echilibrului politic în următorul ciclu electoral.

Decizia Coaliției Democrate de a iniția o sesiune extraordinară a Parlamentului reflectă tensiunile politice tot mai accentuate în Ungaria, în care puterea executivă și opoziția se confruntă adesea pe teme sensibile legate de drepturile electorale și reprezentarea cetățenilor din străinătate.

În același timp, inițiativa opozanților pune în discuție modul în care legislația electorală ungară gestionează participarea cetățenilor cu dublă cetățenie și impactul lor asupra majorității parlamentare.

Ronai a menționat că DK va continua să urmărească îndeaproape evoluția acestei propuneri legislative și va mobiliza toate resursele pentru a argumenta necesitatea schimbării în fața parlamentarilor, evidențiind potențialul de influență disproporționată a diasporei asupra politicii interne.