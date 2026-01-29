Gardul Palatului Parlamentului  va fi dărâmat. Ce proiect se pregătește în zonă

Primăria Capitalei a dat undă verde pentru dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului. Consiliul General al Municipiului București a votat în favoarea acestui proiect, însă aplicarea presupune parcurgerea mai multor proceduri administrative.

Proiectul a fost adoptat cu 51 de voturi „pentru”. Deși decizia a fost luată în unanimitate, aceasta reprezintă doar un prim pas procedural. Este important de menționat că demersul se află abia la început și mai sunt necesari mai mulți pași.

În ansamblu, este vorba despre un proiect de regenerare urbană în zona fostului cartier Uranus, iar propunerea vizează dărâmarea gardului din jurul Palatului Parlamentului.

Inițiatorii proiectului au motivat propunerea arătând că gardul funcționează ca o barieră urbană, limitează accesul pietonal și transmite o notă de ostilitate. În opinia lor, zona ar trebui să fie mai accesibilă, astfel încât circulația pietonilor să se desfășoare mai ușor.

De-a lungul timpului, trecători și locuitori ai zonei au semnalat dificultățile de acces, iar inițiatorii susțin că eliminarea gardului ar contribui la o mai bună conectare a acestei zone cu restul orașului.

Proiectul include, pe lângă dărâmarea gardului, amenajarea unor promenade urbane, realizarea unor zone de agrement interconectate și un sistem de circulație mai eficient.

Documentația prevede și crearea de spații verzi, precum și măsuri pentru protejarea acestora, ca parte a conceptului de regenerare urbană propus.

Pentru aplicarea proiectului, este necesară semnarea unui protocol între Primăria Generală, Guvernul României, Senat, Camera Deputaților, Patriarhie și Metrorex. Fără acest acord, inițiativa nu poate avansa către implementare.

Ideea dărâmării gardului a mai fost discutată și în trecut, de primari din Sectorul 5, sau chiar șefi ai Camerei Deputaților. Actualul proiect a fost inițiat de USR.