Opoziția din Germania solicită o investigație oficială în cazul conexiunilor cu Epstein

O dezbatere politică privind o posibilă anchetă națională legată de dosarele Epstein a fost declanșată la Berlin, după ce liderii Partidului Verzilor au solicitat guvernului cancelarului Friedrich Merz să analizeze eventuale conexiuni germane cu cazul, potrivit Politico.

Solicitarea vine în contextul în care mai multe state europene au inițiat demersuri similare, iar opoziția susține că Germania ar trebui să adopte o poziție clară pentru a asigura transparența și încrederea publică.

Presiunea politică asupra executivului german a crescut în ultimele zile, în special după ce alte țări europene au anunțat verificări privind eventuale legături cu rețeaua asociată lui Jeffrey Epstein.

Reprezentanții Verzilor, Irene Mihalic și Konstantin von Notz, au transmis într-o declarație scrisă pentru Politico că este necesară o anchetă oficială.

Aceștia au afirmat:

„Este extrem de iritant că, în timp ce toate celelalte țări din jurul nostru iau măsuri, cer clarificări și adoptă măsuri, guvernul german a rămas până acum în mare parte indiferent.”

Cei doi parlamentari au adăugat: „Guvernul trebuie să preia inițiativa și să își facă partea sa pentru a investiga aceste acte cu adevărat îngrozitoare — de dragul victimelor, dar și pentru interesele de securitate ale țării noastre.”

Solicitarea apare într-un context european mai larg. Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat anterior că Varșovia va verifica dacă există legături între Epstein și serviciile secrete ruse, pentru a stabili inclusiv dacă oficiali europeni aflați încă în funcție ar putea fi vulnerabili la șantaj. Tusk a descris situația drept o preocupare serioasă „pentru securitatea statului polonez”, potrivit aceleiași surse.

Guvernul condus de Friedrich Merz nu a anunțat lansarea unei anchete speciale. Purtătorul de cuvânt al cancelarului, Stefan Kornelius, a declarat săptămâna trecută, răspunzând unei întrebări adresate de un jurnalist:

„Mandatele de investigare sau necesitățile de investigare sunt responsabilitatea autorităților competente.”

Acesta a adăugat că „în această privință, guvernul federal nu are nimic de adăugat la declarațiile făcute până acum cu privire la Epstein.”

Ministerul german de Interne, într-un răspuns la o interpelare parlamentară formulată de Verzi a precizat că „revizuiește în prezent investigațiile” legate de dosarele Epstein și că „nu comentează public măsurile luate de autoritățile de securitate.”

Liderii Verzilor au argumentat că o investigație deschisă ar contribui la limitarea răspândirii teoriilor conspiraționiste în spațiul online.

Potrivit unui studiu realizat de organizația berlineză Democ a existat „o creștere susținută” a conținutului antisemit pe marile platforme de social media după publicarea, la finalul lunii ianuarie, a unor noi documente legate de cazul Epstein de către Departamentul de Justiție al SUA.

Studiul menționează că, în Germania, conturi asociate extremei drepte „au adoptat și amplificat” astfel de teorii conspiraționiste. În acest context, Mihalic și von Notz au declarat:

„Dacă lași pe alții să explice și să comenteze, teoriile conspirației și narațiunile vor prolifera.”

Ei au subliniat că „guvernul federal trebuie în cele din urmă să contracareze astfel de speculații uneori absurde prin acțiuni hotărâte și transparente.”

Deși nu au fost raportate legături directe între persoane publice din Germania și Epstein, cazul a vizat indirect și sectorul bancar. Deutsche Bank a avut o relație de afaceri cu Epstein.

Conform unui material Reuters bazat pe documente americane, banca ar fi anunțat că va întrerupe colaborarea la finalul anului 2018, însă legăturile au fost întrerupte abia după arestarea acestuia, în iulie 2019.

Într-o declarație transmisă către Politico, instituția financiară a precizat:

„Așa cum am subliniat în repetate rânduri din 2020, banca își recunoaște greșeala de a-l fi acceptat pe Jeffrey Epstein ca client în 2013.”

Reprezentanții băncii au adăugat: „Regretăm profund relația noastră de afaceri cu Epstein din acea perioadă.”

Solicitarea oficială a Verzilor urmează să fie discutată în cadrul unei dezbateri parlamentare programate pentru vineri în Bundestag.

Inițiativa a fost introdusă de opoziție, iar tema centrală o reprezintă oportunitatea unei investigații la nivel federal privind eventualele legături germane cu dosarele Epstein.