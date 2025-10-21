Oneștiul, în așteptarea deciziei: Candidatură solidă pentru „Oraș European al Sportului 2026”

Oneștiul a găzduit recent vizita comisiei de evaluare din partea ACES Europe (Asociația Capitalelor Europene ale Sportului), care analizează candidatura orașului pentru prestigiosul titlu de Oraș European al Sportului 2026. Anul 2026 are o semnificație aparte, celebrarea a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, motiv pentru care s-a depus candidatura.

Într-o conferință de presă ce a marcat finalul vizitei, autoritățile locale și centrale, alături de reprezentanții ACES Europe, și-au exprimat entuziasmul și încrederea în șansele Oneștiului.

Delegația ACES Europe este condusă de secretarul general Hugo Alonso, aceasta a inclus pe Alessio Di Maio (Manager de Evenimente), pe Damian Dikov (Executiv ACES Europe) și pe Anca Ionescu care este și angajată a Agenției Naționale a Sportului. Aceștia au fost întâmpinați de Ingrid Istrat, directorul CSM Onești, inițiatorul proiectului, autoritățile locale și reprezentanți ai autoritaților centrale venite special pentru a susține candidatura. Din partea Agenției Naționale pentru Sport a participat vicepreședintele Thomas Moldovan și din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român au participat Președintele Mihai Covaliu și Secretarul General George Boroi. Oneștiul a fost reprezentat de primarul Adrian Jilcu și Alexandru Cârstea, consilier al Primăriei Onești.

Hugo Alonso, Secretarul General al ACES Europe, a subliniat scopul vizitei: „Am venit în Onești să vedem dacă oneștenii sunt pregătiți pentru a primi titlul de Oraș European al Sportului în 2026.” El a mărturisit că a fost "uimit" să găsească un oraș frumos în care se poate practica sportul de către copii și seniori, de către fete și băieți, de către oameni cu nevoi speciale... ”Aceasta este frumusețea sportului de bază."

De asemenea, Alonso a dezvăluit un moment emoționant: un apel video cu Nadia Comăneci, facilitat de Președintele COSR.

Alessio Di Maio a confirmat că vizita a inclus inspecția multor facilități: „Am vizitat astăzi o mulțime de facilități în Onești, cum ar fi școli, centre sportive... Am mers la Centrul Sportiv Nadia Comăneci, la Palatul Sporturilor... Am avut ocazia să verificăm dacă Oneștiul poate merita titlul.” El a considerat că ideea de a celebra momentul istoric al Nadiei Comăneci este o „idee câștigătoare” ce poate da un „impuls” orașului, inclusiv din punct de vedere turistic.

Primarul municipiului Onești, Adrian Jilcu, a pus accent pe tradiția sportivă a orașului: „Municipiul Onești este un oraș cu tradiție în sportul de performanță. Rezultatele Nadiei ne-au făcut celebri, iar rezultatele celorlalți campioni au întărit ideea că performanța nu a fost întâmplătoare în acest oraș.” Acesta a adăugat că anul 2026 va fi „un an dedicat sportului”, dorindu-și să îmbine „atât partea de performanță cât și sportul de masă.”

Ingrid Istrate, directorul Clubului Sportiv Municipal și un pilon al candidaturii, a prezentat cei trei piloni esențiali pe care se sprijină candidatura:

Sportul de masă și incluziunea socială : Adresat tuturor vârstelor, categoriilor sociale, minorităților și persoanelor cu dizabilități, pentru o comunitate „activă, solidară și sănătoasă.”

: Adresat tuturor vârstelor, categoriilor sociale, minorităților și persoanelor cu dizabilități, pentru o comunitate „activă, solidară și sănătoasă.” Sportul de performanță și susținerea copiilor : Sprijinirea copiilor talentați din mediul rural și din zonele defavorizate, oferindu-le „șanse egale și acces la pregătirea de calitate.”

: Sprijinirea copiilor talentați din mediul rural și din zonele defavorizate, oferindu-le „șanse egale și acces la pregătirea de calitate.” Legenda Nadiei Comăneci: Celebrarea celor 50 de ani de la Montreal, un „simbol al excelenței, al perseverenței și al perfecțiunii.”

Ea a descris candidatura ca fiind nu doar un proiect administrativ, ci „o promisiune de renaștere prin sport” și o „misiune” de a duce mai departe spiritul Nadiei.

Candidatura Oneștiului beneficiază de un sprijin puternic din partea autorităților centrale, fapt remarcat de Anca Ionescu.

Mihai Covaliu, Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), s-a declarat „foarte plăcut surprins” de cele văzute: „Știam sufletul și pasiunea pe care oamenii din Onești o au pentru sport. Astăzi... acest lucru s-a confirmat din nou.” Covaliu a subliniat că 2026 reprezintă o „nouă șansă” și o „viziune” pentru ca „tot mai mulți copii, tineri, adulți, seniori să practice un sport.” El a promis sprijinul COSR și al Guvernului României pentru a ridica Oneștiul la nivelul unui Oraș European al Sportului.

Tomas Moldovan, Vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a subliniat că „Orașul European al Sportului poate fi o perlă pe coroana ACES.” Acesta a asigurat de tot sprijinul ANS și COSR, promițând „evenimente majore sportive” la Onești în 2026, care vor dezvolta economic comunitatea.

Hugo Alonso a prezentat beneficiile titlului, printre care se numără: vizibilitate internațională, posibilitatea de a participa la competiții internaționale și accesarea de fonduri europene.

Damian Dikov (Bulgaria), delegat ACES, a oferit exemplul Sofiei, Capitală Europeană a Sportului 2018, unde titlul a devenit un instrument „mult mai mare” decât un simplu titlu anual, dublând numărul persoanelor active din oraș și atrăgând sponsori și investiții.

În final, Nadia Comăneci a transmis un mesaj video: „Felicit inițiativa... pentru curajul de a depune candidatura orașului meu natal la titlul de Oraș European al Sportului 2026... Îmi doresc ca în 2026 Oneștiul să obțină acest titlu.”

Oneștiul așteaptă acum decizia ACES Europe, care va fi anunțată în aproximativ o săptămână. În cazul unui verdict pozitiv, ceremonia de premiere va avea loc pe 11 decembrie în Parlamentul European.

Vezi înregistrarea conferinței mai jos.