Perioada în care se va desfășura Festivalul Olimpic al Tineretului European Brașov 2027

Autoritățile au anunțat că Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Brașov 2027 va avea loc în perioada 14–21 februarie. „În următoarele săptămâni, comitetul de organizare, COSR şi EOC vor trimite invitaţiile de participare către cele 50 de comitete naţionale, membre ale EOC”, a anunțat joi Primăria Braşov, într-un comunicat de presă.

La întâlnirea unde s-au discutat primele detalii despre competiția sportivă au participat Nadia Comăneci, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, și vicepremierul Tanczos Barna, desemnat de premierul Ilie Bolojan să conducă Comitetul interministerial pentru organizarea FOTE 2027.

„În ceea ce priveşte investiţiile pentru aducerea bazelor sportive la nivelul necesar omologării lor pentru competiţii internaţionale şi olimpice, vicepremierul Tánczos Barna şi-a arătat sprijinul pentru ca parte dintre cheltuielile necesare să fie susţinute şi de la bugetul de stat, având în vedere că este vorba de o singură competiţie de nivel olimpic organizată de România, iar FOTE 2027 a fost declarat eveniment de interes naţional”, se mai arată în comunicat.

Primarul Brașovului, George Scripcaru, a declarat că Guvernul are atribuții clare și că, împreună cu vicepremierul Tanczos Barna, s-a convenit inițierea discuțiilor privind includerea fondurilor necesare pentru FOTE 2027 în bugetul din 2026.

„Pentru că, dacă nu facem acum paşi procedurali şi nu facem achiziţii, dotări, investiţii sau nu definim care sunt necesităţile financiare care trebuie să fie asigurate de către Guvern, înseamnă că nu o să ne încadrăm din punctul de vedere al etapelor premergătoare 2027”, a mai spus acesta.

Potrivit documentului citat, COSR a anunțat că, în prima etapă, au fost selectați 600 de copii și tineri eligibili să participe la una dintre cele zece competiții sportive din FOTE. Federațiile de schi-biatlon, hochei pe gheață, patinaj și escaladă vor organiza etape suplimentare de selecție pentru stabilirea reprezentanților României la competiția olimpică.

„Organizarea în 2027 a Festivalului Olimpic al Tineretului European este un moment de bucurie, de mândrie şi un moment de promovare a ceea ce înseamnă România, a ceea ce înseamnă zona aceasta a Braşovului. Un alt câştig foarte important va fi pentru toţi copiii din zonă şi, bineînţeles, pentru toţi practicanţii de sporturi de iarnă din România”, a afirmat Mihai Covaliu, preşedinte COSR.

Potrivit COSR, au fost stabilite două locații de rezervă pentru antrenamente: una pentru sporturile pe gheață și alta pentru cele pe zăpadă.

Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) 2027 este organizat de Primăria Braşov, în colaborare cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, beneficiind de sprijinul Guvernului României. Parteneri ai evenimentului sunt Consiliul Judeţean Braşov, Primăria Sfântu Gheorghe, Primăria Râşnov, Primăria Predeal şi complexul Cheile Grădiştei.

Competiţia va include probe de schi alpin, biatlon, schi fond, patinaj artistic, hochei pe gheaţă, hochei pe gheaţă 3 la 3, patinaj viteză pe pistă scurtă (short track), sărituri cu schiurile, snowboarding şi schi-alpinism.