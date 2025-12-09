„One Battle After Another”, nouă nominalizări la Globurile de Aur 2026. Filmele cu care concurează

„One Battle After Another”, o satiră despre o societate represivă măcinată de violență politică, a condus luni nominalizările la Globurile de Aur 2026, cu nouă selecții. De asemenea, „Sentimental Value”, o dramă despre familia disfuncțională a unui regizor, și „Sinners”, un film cu vampiri plasat în sudul segregat, au obținut opt, respectiv șapte nominalizări, potrivit Variety.

„One Battle After Another” a fost nominalizat la categoria Cel mai bun film – musical sau comedie, alături de „Blue Moon”, „Bugonia”, „Marty Supreme”, „No Other Choice” şi „Nouvelle Vague”. În categoria dedicată filmelor dramatice, „Sentimental Value” și „Sinners” vor concura cu „Frankenstein”, „Hamnet”, „It Was Just an Accident” și „The Secret Agent”.

Pe lângă nominalizarea la categoria „Cel mai bun film”, „One Battle After Another” a primit selecții la „Cel mai bun regizor”, pentru Paul Thomas Anderson, „Cel mai bun actor în rol principal”, pentru Leonardo DiCaprio, „Cea mai bună actriță în rol principal”, pentru Chase Infiniti, și „Cel mai bun actor în rol secundar”, categorie în care apar Benicio Del Toro, Sean Penn și Teyana Taylor.

Filmul a fost nominalizat și pentru scenariul semnat de Anderson, precum și pentru coloana sonoră compusă de Jonny Greenwood. Deși a fost bine primit de critici, „One Battle After Another” a întâmpinat dificultăți financiare: a generat peste 200 de milioane de dolari, însă costurile de producție au depășit 130 de milioane, la care s-au adăugat cheltuieli suplimentare de marketing.

La categoria dedicată serialelor, „The White Lotus”, o satiră plasată într-un resort de lux din Thailanda, a condus cu șase nominalizări. „Adolescence”, care prezintă o anchetă privind o crimă într-o singură secvență continuă, a obținut cinci selecții. De asemenea, „Only Murders in the Building” și thrillerul SF „Severance” au primit câte patru nominalizări.

„The White Lotus” și „Severance” au fost incluse la categoria „Cea mai bună serie dramă”, unde vor concura cu „The Pitt”, „Pluribus”, „The Diplomat” și „Slow Horses”. În secțiunea dedicată comediilor, „Only Murders in the Building” a primit o nominalizare la „Cel mai bun serial comedie”, alături de „Abbott Elementary”, „The Bear”, „Hacks”, „Nobody Wants This” și „The Studio”.

„Adolescence” va concura la categoria Cea mai bună miniserie, antologie sau film de televiziune, alături de „All Her Fault”, „The Beast in Me”, „Black Mirror”, „Dying for Sex” și „The Girlfriend”.

Gala Globurilor de Aur 2026 va fi transmisă pe 11 ianuarie, de la ora 20:00 ET/17:00 PT, pe CBS și va putea fi urmărită în streaming pe Paramount+ în Statele Unite. Comedianta Nikki Glaser va prezenta gala pentru al doilea an consecutiv.

Globurile de Aur sunt acordate într-un moment în care industria are puține motive de entuziasm. Economia streamingului este sub presiune, studiourile reduc costurile și renunță la angajați, iar încasările din cinematografe stagnează.

Organizatorii premiilor, controlați de compania-mamă a Variety, PMC, care deține Dick Clark Prods. împreună cu Eldridge, au adoptat măsuri pentru a răspunde schimbării preferințelor publicului. Pentru prima dată, gala include o categorie dedicată podcasterilor, cu emisiuni precum „Armchair Expert With Dax Shepard”, „Call Her Daddy”, „Good Hang With Amy Poehler”, „The Mel Robbins Podcast”, „Smartless” și „Up First”, toate aflate în competiție pentru marele premiu.

Organizația a introdus și categoria „Cea mai bună realizare cinematografică sau la box office”, menită să reflecte preferințele comerciale ale publicului. Printre filmele nominalizate se află producții cu încasări mari, precum „F1”, „Sinners”, „Weapons”, „Wicked: For Good” și „Zootopia”, dar și titluri precum „Avatar: Fire & Ash”, încă nelansat, sau „KPop Demon Hunters”, apreciat pe Netflix, dar prezent foarte puțin în cinematografe. Lista include și „Mission: Impossible – The Final Reckoning”, care a înregistrat pierderi de zeci de milioane de dolari.

Un nou premiu, dedicat celui mai bun spectacol de stand-up, îi are printre nominalizați pe Bill Maher, Ricky Gervais, Sarah Silverman, Kumail Nanjiani, Kevin Hart și Brett Goldstein.