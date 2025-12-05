Netflix face istorie: Acord record de 82,7 miliarde cu Warner Bros

Netflix a anunțat, vineri, că a acceptat să cumpere studiourile de film și televiziune, precum și divizia de streaming ale Warner Bros. Discovery, într-o tranzacție evaluată la 82,7 miliarde de dolari, suma incluzând și datoriile companiei, în timp ce valoarea capitalului propriu ajunge la 72 de miliarde de dolari, relatează CNN.

Anunțul a zguduit industria cinematografică și a creat incertitudine în privința strategiei viitoare a Warner Bros. Discovery, compania-mamă a CNN.

Warner Bros. Discovery a anunțat că își menține planul de a se împărți, în 2026, în două companii listate la bursă. După separare, Netflix intenționează să preia segmentul Warner, în timp ce divizia Discovery Global va rămâne cu CNN și cu alte canale de cablu.

Dacă va fi dus la bun sfârșit, acordul ar schimba profund Hollywoodul, într-o perioadă dificilă pentru industria divertismentului, însă înainte de acest pas, acordul va fi analizat riguros de autoritățile de reglementare din SUA și din alte țări.

Totuși, procesul legat de această posibilă fuziune este încă în desfășurare. Paramount și Comcast, alți doi mari jucători care au depus oferte pentru WBD, ar putea continua să fie interesați de companie.

Paramount a fost considerată, timp de câteva săptămâni, cea mai bine poziționată companie în licitația pentru WBD. Conducerea, care vrea să preia întregul grup – inclusiv activele de cablu –, s-a arătat încrezătoare în propunerea de fuziune.

Totuși, Netflix a surprins prin îndrăzneala ofertelor sale. Compania a depus, la începutul acestei săptămâni, două propuneri care, potrivit unor surse familiarizate cu situația, au câștigat în fața ofertelor făcute de Paramount. Potrivit uneia dintre surse, Netflix a acceptat aceeași taxă de reziliere ridicată propusă de Paramount. În aceste condiții, potențialul cumpărător ar urma să plătească WBD miliarde de dolari dacă tranzacția nu va fi dusă la capăt.

Unii politicieni americani au transmis deja că sunt preocupați de această posibilă fuziune. „Ambiţia Netflix de a cumpăra adevărata sa ameninţare concurenţială – afacerea de streaming a WBD – ar trebui să alarmeze autorităţile antitrust din întreaga lume. Această potenţială tranzacţie, dacă s-ar materializa, ar ridica serioase probleme de concurenţă – poate mai mult decât orice altă tranzacţie pe care am văzut-o în ultimul deceniu”, a scris senatorul Mike Lee, într-o postare pe X.

Cinema United, asociație profesională care îi reprezintă pe proprietarii de cinematografe, a transmis că acordul „reprezintă o ameninţare fără precedent pentru industria globală de distribuţie”, în contextul reticenței Netflix față de lansările în cinematografe.

Anticipând aceste critici, Netflix a transmis vineri că „se aşteaptă să menţină operaţiunile actuale ale Warner Bros. şi să se bazeze pe punctele sale forte, inclusiv lansările în cinematograf ale filmelor”.