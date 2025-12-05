Monden

Netflix face istorie: Acord record de 82,7 miliarde cu Warner Bros

Comentează știrea
Netflix face istorie: Acord record de 82,7 miliarde cu Warner BrosNetflix. Sursă foto: Unsplash
Din cuprinsul articolului

Netflix a anunțat, vineri, că a acceptat să cumpere studiourile de film și televiziune, precum și divizia de streaming ale Warner Bros.  Discovery, într-o tranzacție evaluată la 82,7 miliarde de dolari, suma incluzând și datoriile companiei, în timp ce valoarea capitalului propriu ajunge la 72 de miliarde de dolari, relatează CNN.

Dacă va fi dus la bun sfârșit, acordul ar schimba Hollywoodul

Anunțul a zguduit industria cinematografică și a creat incertitudine în privința strategiei viitoare a Warner Bros. Discovery, compania-mamă a CNN.

Warner Bros. Discovery a anunțat că își menține planul de a se împărți, în 2026, în două companii listate la bursă. După separare, Netflix intenționează să preia segmentul Warner, în timp ce divizia Discovery Global va rămâne cu CNN și cu alte canale de cablu.

Dacă va fi dus la bun sfârșit, acordul ar schimba profund Hollywoodul, într-o perioadă dificilă pentru industria divertismentului, însă înainte de acest pas, acordul va fi analizat riguros de autoritățile de reglementare din SUA și din alte țări.

Când banii rezolvă totul. Cum a fost înlocuit un publicist şi savant notoriu cu „robul credincios” al lui Ilan Şor
Când banii rezolvă totul. Cum a fost înlocuit un publicist şi savant notoriu cu „robul credincios” al lui Ilan Şor
Bolojan, uluit de salariile record dintr-o companie de stat: O batjocură
Bolojan, uluit de salariile record dintr-o companie de stat: O batjocură

Cum a reușit Netflix să preia avantajul

Totuși, procesul legat de această posibilă fuziune este încă în desfășurare. Paramount și Comcast, alți doi mari jucători care au depus oferte pentru WBD, ar putea continua să fie interesați de companie.

Paramount

Paramount. Sursa foto: Wikipedia

Paramount a fost considerată, timp de câteva săptămâni, cea mai bine poziționată companie în licitația pentru WBD. Conducerea, care vrea să preia întregul grup – inclusiv activele de cablu –, s-a arătat încrezătoare în propunerea de fuziune.

Totuși, Netflix a surprins prin îndrăzneala ofertelor sale. Compania a depus, la începutul acestei săptămâni, două propuneri care, potrivit unor surse familiarizate cu situația, au câștigat în fața ofertelor făcute de Paramount. Potrivit uneia dintre surse, Netflix a acceptat aceeași taxă de reziliere ridicată propusă de Paramount. În aceste condiții, potențialul cumpărător ar urma să plătească WBD miliarde de dolari dacă tranzacția nu va fi dusă la capăt.

Reacțiile politice și temerile legate de concurență

Unii politicieni americani au transmis deja că sunt preocupați de această posibilă fuziune. „Ambiţia Netflix de a cumpăra adevărata sa ameninţare concurenţială – afacerea de streaming a WBD – ar trebui să alarmeze autorităţile antitrust din întreaga lume. Această potenţială tranzacţie, dacă s-ar materializa, ar ridica serioase probleme de concurenţă – poate mai mult decât orice altă tranzacţie pe care am văzut-o în ultimul deceniu”, a scris senatorul Mike Lee, într-o postare pe X.

Cinema United, asociație profesională care îi reprezintă pe proprietarii de cinematografe, a transmis că acordul „reprezintă o ameninţare fără precedent pentru industria globală de distribuţie”, în contextul reticenței Netflix față de lansările în cinematografe.

Anticipând aceste critici, Netflix a transmis vineri că „se aşteaptă să menţină operaţiunile actuale ale Warner Bros. şi să se bazeze pe punctele sale forte, inclusiv lansările în cinematograf ale filmelor”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:09 - Schimbare în educație. Modul în care școlile performante vor sprijini unitățile defavorizate
22:00 - De ce nu și-a refăcut Alina Sorescu viața: Nu mă așteptam să fie atât de complicat
21:53 - Prefectul judeţului Prahova: Reluarea alimentării cu apă în localitățile afectate ar urma să înceapă din această seară
21:41 - Ciclonul Byron se apropie de România: Rafale puternice și scăderi bruște de temperatură
21:33 - ⁠Mitică Dragomir, momente cumplite. Când a crezut ca moare la propriu
21:27 - Petrecere de Moș Crăciun la Ministerul Muncii. Invitații achită nota de plată

HAI România!

Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici

Proiecte speciale