OMC anticipează o creștere a comerțului în 2025, urmat de o încetinire anul viitor

OMC anticipează o creștere a comerțului în 2025, urmat de o încetinire anul viitor
Organizația Mondială a Comerțului (OMC) a comunicat marți o majorare a previziunilor privind creșterea comerțului internațional în 2025, însă a semnalat că perspectivele pentru 2026 s-au deteriorat semnificativ.

Comerțul internațional a crescut în 205, dar se așteaptă la încetinire în 2026

Conform raportului recent ‘Global Trade Outlook and Statistics’, publicat marți, Organizația Mondială a Comerțului anticipează o expansiune de 2,4% a comerțului internațional în 2025, mult peste estimarea precedentă de 0,9% prezentată în august.

În schimb, pentru 2026, prognoza a fost ajustată semnificativ, de la 1,8% la doar 0,5%. OMC avertizează că încetinirea ritmului comerțului global este de așteptat pe fondul încetinirii economiei mondiale și al efectelor  resimțite ale majorărilor tarifare.

Tarifele și politicile comerciale afectează comerțul global, dar tehnologia AI crește

Tarifele impuse de SUA în aprilie continuă să afecteze comerțul internațional, inclusiv al unor aliați precum Regatul Unit. Cu toate acestea, OMC raportează o creștere de 4,9% a volumelor comerciale în prima jumătate a anului 2025, susținută de cererea în expansiune pentru produse AI, de la semiconductori la echipamente cloud.

Asia a condus această evoluție, unde a contribuit cu aproape două treimi, în timp ce SUA au adus o cincime. Organizația avertizează că incertitudinea politicilor comerciale și extinderea măsurilor restrictive rămân riscuri majore, iar exporturile de servicii se așteaptă să încetinească până în 2026.

Comerțul global se menține stabil în 2025

Șefa OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a afirmat că stabilitatea sistemului comercial internațional a contribuit la reziliența comerțului în 2025, dar a explicat că nu este un moment potrivit pentru nepăsare.

„Perturbările actuale din sistemul comercial global reprezintă un semnal de alarmă pentru state, care trebuie să regândească regulile comerţului internaţional şi să construiască împreună o bază mai solidă pentru prosperitate globală”, a adăugat aceasta.

Șefa OMC a explicat că tulburările actuale din comerțul internațional subliniază importanța unei abordări comune a statelor în modernizarea regulilor și în consolidarea unui cadru durabil pentru creșterea economică globală.

