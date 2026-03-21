Oltenia - ziua celei mai „fierbinți” regiuni istorice românești

Oltenia ocupă sud-vestul României și este compusă din Mehedinți, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea. Județul Jales, care corespunde parțial nord-estului Mehedințiului și Gorjului este cel mai vechi județ românesc atestat documentar, la anul 1385. Județul de Baltă (Dolj, în slavă, denumire rămasă în prezent) este atestat în anul 1444. Dar, de unde numele de Oltenia și de ce pe 21 martie se celebrează ziua Olteniei?

Sunt oltean și nu mă pot ascunde, nu numai datorită numelui de familie ci și firii mele. Oltenia este o provincie cu totul specială. A fost considerată o vatră de latinitate, românism, revoluție și luptă pentru statul român.

Dacia Inferior, creată de împăratul Hadrian și Dacia Malvensis, creată sub împăratul Marcus Aurelius cuprindeau Oltenia de la Jiu și Olt, colțul de sud-est al Transilvaniei și parțial colțul de sud al Moldovei până la Bărboși-Galați. Oltenia de la Drobeta la Jiu a făcut parte din Dacia Superior și Dacia Apulensis. Constantin cel Mare a creat de la Drobeta la Bărboși Brazda lui Novac de Nord un mare val de pământ care traversa Craiova prin partea de nord, unde astăzi este Cartierul Brazda lui Novac.

Diploma Cavalerilor Ioaniți din 2 iunie 1247 cuprindea Cnezatele lui Ioan (zona de sud a străvechiului Romanaț) și Farcaș (zona Vâlcii), cnezatul lui Litovoi în Gorj, Voievodatul lui Seneslau, peste Olt, spre Argeș. Severinul a fost cetate medievală puternică stăpânită alternativ de Ungaria și de Țara Românească. Distrugerea ei la 1526 de către Soliman Magnificul și căderea Ungariei devenită vilayiet otoman în 1541 a făcut ca puterea militară a vestului Olteniei, Banatul Severinului să decadă. Ulterior, boierii Craiovești, ramură a Basarbilor au făcut din Bănia cu sediul la Strehaia, apoi la Craiova un pol de putere.

Marele Ban și Bănia au rezistat până la Regulamentele Organice în 1831. Marele Ban, cu scaunul la Craiova era primul boier al Sfatului Domnesc. El pronunța toate sentințele în dreapta Oltului, mai puțin pedeapsa capitală care rămânea apanajul domniei. Fanarioții au redenumit Bănia Craiovei în Căimăcămia Craiovei, dar sediul a fost mutat la București.

În 1718, partea dintre Orșova și Olt, Carpați și Dunăre a fost ocupată de Habsburgi prin Tratatul de la Passarowitz din 21 iulie 1718. Austriecii au numit partea ocupată de ei Cis-Alutania, în timp ce partea de peste Olt s-a numti Trans-Alutania. Cis-Alutania a devenit Oltenia. Banul și-a păstrat doar funcția administrativă internă, dublându-l pe guvernatorul imperial. Austriecii, de teama haiducilor au organizat corpuri de panduri, care vor deveni imaginea forței militare a Olteniei austriece și după ce în 1739, prin Pacea de la Belgrad din 18 septembrie 1739, Oltenia a revenit la Țara Românească și implicit la Imperiul Otoman.

Tudor Vladimirescu a ridicat steagul Revoluției la Padeș pe 23 ianuarie 1821. A așteptat apoi la Țânțăreni ca Alexandru Ipsilanti, șeful Eteriei grecești să vină din Moldova cu sprijin rusesc. Numai că Rusia, deconspirată imprudent de Ipsilanti a dezavuat mișcările pe 19 februarie 1821. Tudor Vladmirescu a pornit în marș spre București, ajugând la Cotroceni pe 21 martie 1821, fiind recunoscut de o parte din boieri și de Mitropolit ca vremelnic conducător, un fel de locțiitor domnesc, asta în condițiile în care la 19 ianuarie 1821, ultimul domnitor fanariot de la București a murit.

Tudor Vladimirescu, din 21 martie și până la asasinarea sa în mai 1821 a fost stăpânitor al Olteniei și județelor de câmpie în timp ce Ipsilanti avea județele de munte ale Munteniei. Mișcarea lui Tudor Vladimirescu a fost înfrântă, dar Imperiul Otoman a renunțat la fanarioți, revenindu-se la domnii pământene deci un obiectiv al Revoluției a fost atins. Așa a început modernizarea României. Pandurii au fost baza Armatei Române, reînființate prin Regulamentul Organic din 1831.

Ziua Olteniei se celebrează din 2017, pe 21 martie în fiecare an.

Proiectul de stabilire a sărbătoririi Zilei Olteniei a fost aprobat de Senatul României la 1 noiembrie 2016 și de către Camera Deputaților la 21 martie 2017.

Ziua Olteniei ca sărbătoare a fost promulgată la data de 13 aprilie 2017 prin Legea nr.65/2017.

Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial” în 13 aprilie 2017.