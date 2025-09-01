Politica Olguţa Vasilescu anunță că PSD susține reforma lui Bolojan, dar în anumite condiții







Vicepreședinte PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat că partidul nu se opune reformei în administrația publică, dar a subliniat că Guvernul trebuie să vină în coaliție cu un plan „coerent”. „Noi am lăsat guvernului încă două săptămâni la dispoziție să își facă temele și să propună coaliției un plan de reformă coerent”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Ea a amintit că marți coaliția stabilise o reducere de 25% a posturilor din administrația locală, dar joi premierul Ilie Bolojan a revenit și a cerut o reducere de 45% „pentru că nu a făcut bine calculele”.

Potrivit acesteia, partidul a cerut amânarea procesului până când primăriile vor introduce datele reale în sistem, astfel încât să poată fi realizat un calcul corect. Ea a menționat că există comune cu doar nouă angajați, iar Ministerul Dezvoltării ar trebui să elaboreze o organigramă cu numărul minim de posturi necesare pentru ca aceste primării să funcționeze.

„Pe cine disponibilizezi din primăriile mici? Contabilul șef, pe cel de la registrul agricol, juristul, pe cel de la asistența socială, pe cel de la urbanism? Cum să funcționezi cu 4 oameni?”, a mai scris aceasta.

Ea a adăugat că există și primării unde organigrama include posturi de salubrizare sau de spații verzi, cum este cazul Sectorului 6, și a precizat că trebuie clarificat dacă reducerea de personal se referă la funcționarii publici sau la muncitorii de teren.

Olguţa Vasilescu a atras atenția că reducerea unui număr mare de posturi, fără modificarea prin lege a pragului minim necesar pentru înființarea unei direcții de la 20 la 12 posturi, ar duce la desființarea tuturor direcțiilor, iar primarii ar rămâne să semneze singuri documentele, situație care contravine Codului Administrativ și procedurilor din primării.

Ea a precizat că soluția propusă de Bolojan, de a uni direcțiile Juridică și Urbanism, nu este posibilă, deoarece domeniile presupun specializări diferite.

„Modalitatea de disponibilizare nu va rezista în instanță. Și ne vom trezi în situația de acum câțiva ani, când toți cei disponibilizați s-au întors la locurile de muncă și au fost despăgubiți de stat. Am solicitat legea lucrată de AMR să fie adoptată înaintea pachetului, iar funcționarii să fie toți evaluați și să plece acasă cei nepregătiți, nu otova”, a mai adăugat aceasta.

Olguța Vasilescu a declarat că a cerut ca în calculul disponibilizărilor să fie incluse și instituțiile din subordinea primăriilor, care au fost exceptate fără o justificare clară, deși și acolo există „scheme de personal supradimensionate”.

„Și acolo schemele de personal sunt umflate și chiar cu oameni mai puțin necesari unei bune funcționări a localității. Am solicitat să fie prinși și ei la disponibilizări, dacă tot se dorește o cifră exactă”, a mai scris aceasta.

Ea a adăugat: „Nu putem lucra neprofesionist, mai ales când e vorba de funcționalitate și de destine! Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face doar cum vrei tu, când ți se dau atâtea argumente că greșești!”.