Valize cu bani, depistate în casa unui oficial Hamas

Oficial Hamas, cu valize cu bani. Forțele de apărare ale Israelului (IDF) au anunțat, luni, că au descoperit aproximativ cinci milioane de shekeli (aproximativ 1,25 milioane de euro) în casa unui oficial de rang înalt al Hamas.

Valizele cu bani ale unui oficial Hamas

IDF a publicat pe contul său X, fosta platformă Twitter, imagini care arată banii în două valize, scrie Sky News.

Forțele de apărare ale Israelului au precizat că au făcut această descoperire în timp ce efectuau raiduri asupra locuințelor din Jabalia, nordul Fâșiei Gaza.

Potrivit sursei citate, „fondurile teroriste” au fost găsite alături de o serie de arme în interiorul casei oficialului Hamas, al cărui nume nu a fost dezvăluit.

Cine finanțează Hamas. Buget uriaș pentru gruparea teroristă

Hamas are un buget operațional de circa 450 de milioane de dolari. Se presupune că banii provin dintr-o rețea complexă de investiții, organizații caritabile false, tranzacții cu criptomonede și sprijin internațional.

„Hamas are două aripi. Are o aripă de servicii sociale și o aripă militară. Iar aripa de servicii sociale a fost foarte activă în ceea ce privește încercarea de a strânge fonduri. Dar acești bani vor fi cu siguranță direcționați către armată”, a declarat Victor Asal, director al Centrului pentru Cercetare Politică și profesor de științe politice la Universitatea Albany din New York.

Oficial Hamas, ipoteză privind provenienţa banilor

Din punct de vedere istoric, scrie Insider, organizațiile caritabile afiliate Hamas, care pretind că oferă banii atât de necesari civililor din Gaza care se luptă pentru acces la hrană suficientă sau îngrijire medicală, au fost un motor de fonduri către aripa sa militară.

Printre sponsorii Hamas se numără și Iranul. Ţara respectivă ajută gruparea teroristă cu sume cuprinse între 70 și 100 de milioane de dolari pe an. Afirmaţia aparţine lui Matthew Levitt, un fost analist de informații împotriva terorismului la Biroul Federal de Investigații din SUA.