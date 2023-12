Război în Israel, ziua 70. IDF a inundat tunelurile Hamas. Conflictul din Gaza se va prelungi

Război în Israel, ziua 70. Armata israeliană a dat publicității imagini cu militarii săi care ucid teroriști Hamas într-un tunel important. Forțele IDF și agenția de securitate Shin Bet au dezvăluit imagini care arată agenți Hamas uciși de trupele israeliene într-un tunel din nordul Fâșiei Gaza, potrivit Times of Israel.

Potrivit unei declarații comune, tunelul „semnificativ” a fost descoperit în ultimele zile de către Brigada de Nord a Diviziei Gaza, alături de Shin Bet.

Agenții Hamas au fost identificați și uciși de către unitatea de elită Yahalom a Corpului de geniu de luptă. Aceștia au folosit diferite mijloace pentru a-și lichida inamicii a precizat IDF. Oficialii militari nu au dat mai multe detalii despre acest incident.

The IDF and Shin Bet reveal footage showing several Hamas operatives who were killed by Israeli troops inside one of the terror group’s tunnels in northern Gaza.

According to a joint statement, the „significant” tunnel was discovered in recent days by the Gaza Division’s… pic.twitter.com/lJnBA68uqG

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 14, 2023