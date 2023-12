Război în Israel, ziua 65. IDF intensifică presiunea asupra Hamas. Din ce în ce mai mulți civili mor în Gaza

„Aceasta este o estimare minimă”, a declarat consilierul pentru securitate națională Tzachi Hanegbi într-un interviu pentru postul de televiziune israelian Channel 12.

Close to 100 Hamas Terrorists in the Gaza Strip reportedly Surrendered to Israeli Forces earlier today after being Surrounded during Combat Operations by Armored and Mechanized-Infantry Units of the IDF. pic.twitter.com/jAGQYlj2Wx

— OSINTdefender (@sentdefender) December 9, 2023