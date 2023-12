Război Israel, ziua 73. Atac Hezbollah asupra trupelor israeliene de la granița cu Libanul

Război Israel, ziua 73. Luptă pentru ajutoare la punctul de trecere Rafah, în timp ce nivelul de foamete crește în întreaga Fâșie Gaza în urma atacurilor israeliene.

Semnele lăsate de ostaticii uciși au fost descoperite în urma unei percheziții a clădirii în care se adăposteau cei trei bărbați în cartierul Shujayea din orașul Gaza, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, într-o postare pe Twitter/X.

El a spus că semnele, pe care scrie „SOS” și „Ajutor, 3 ostatici”, par să fi fost scrise de bărbați folosind „resturi de mâncare” înainte de a fi împușcați din greșeală de soldații israelieni.

Clădirea a fost considerată de soldații israelieni ca fiind o capcană a Hamas.

În urma uciderii a trei ostatici israelieni vineri, șeful Statului Major al armatei israeliene, Herzi Halevi, le-a spus soldaților să aștepte dacă văd persoane care nu poartă cămăși și care au mâinile ridicate:

„Să sperăm că vom mai avea o altă ocazie ca ostaticii să vină la noi și vom face ceea ce trebuie”, a declarat el în fața Diviziei 99 din Fâșia Gaza, după cum a relatat Times of Israel.

Halevi a adăugat că acest principiu nu este „mai puțin important” dacă cei care se predau sunt palestinieni:

„Dacă sunt doi locuitori din Gaza cu un steag alb care ies să se predea, tragem în ei? Categoric nu. Chiar și cei care au luptat și acum lasă armele jos și ridică mâinile, îi capturăm, nu tragem în ei”, a spus el.

Speaking to troops of the 99th Division in the Gaza Strip, IDF Chief of Staff Lt. Gen. Herzi Halevi says "hopefully we will have another opportunity for hostages to come to us and we will do the right thing," days after soldiers shot mistakenly three hostages dead in Gaza City's… pic.twitter.com/Cy1mQhFLUf

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 17, 2023