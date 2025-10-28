Obama, nemulțumit de susținerea rapidă a Kamalei Harris de către Nancy Pelosi

Fostul președinte american Barack Obama a fost „nemulțumit” de faptul că Nancy Pelosi, fosta președintă a Camerei Reprezentanților, a susținut rapid candidatura fostei vicepreședinte Kamala Harris, potrivit unei noi cărți jurnalistice.

Evenimentul a avut loc după ce Joe Biden a anunțat că nu își va mai continua candidatura pentru realegere în 2024.

Pelosi a descris-o pe Harris ca fiind „extrem de perspicace” și a afirmat că are „încredere deplină” că fostul senator din California ar putea învinge președintele Donald Trump.

Declarația a fost făcută la mai puțin de 24 de ore după retragerea lui Biden, conform informațiilor publicate de jurnalistul Jonathan Karl, în cartea sa „Retribution”, care va fi lansată marți.

Barack Obama, care prefera să lase „un proces” să determine candidatul democrat împotriva lui Trump, l-a contactat pe Pelosi imediat după declarația acesteia pentru a-și exprima nemulțumirea.

Potrivit lui Karl, familia Obama „nu a fost fericită”, a relatat un apropiat al lui Pelosi.

„Această persoană a rezumat mesajul lui Obama către Pelosi astfel: ‘Ce ai făcut exact?’”, a declarat sursa citată.

Fostul președinte dorea un congres deschis pentru a decide candidatul partidului, mai degrabă decât să o desemneze pe Harris imediat după retragerea surprinzătoare a lui Biden.

În plus, Obama ar fi avut rezerve legate de competența lui Harris și de șansele sale în alegerile generale.

Pelosi a răspuns că „trenul a plecat deja” în conversația cu Obama, făcând referire la susținerea rapidă a lui Harris după decizia lui Biden.

Potrivit cărții lui Karl, Obama și Pelosi au convenit anterior că Harris „nu ar trebui să primească pur și simplu nominalizarea fără opoziție”.

Cei doi, considerați printre cele mai influente figuri din Partidul Democrat, ar fi fost de acord să se abțină de la orice susținere publică până la decizia oficială a partidului.

Cu toate acestea, comunicarea regulată dintre Obama și Pelosi înainte de retragerea lui Biden, pe 21 iulie 2024, a făcut ca reacția fostului președinte să fie una surprinzătoare.

Sursele citate de Karl descriu discuția ca fiind o „glumă bună” între foștii lideri, deși unii apropiați ai lui Pelosi au simțit că Obama era „cu adevărat iritat”.

Potrivit jurnalistului, susținerea rapidă a lui Harris a venit în contextul în care alte nume importante din Partidul Democrat, precum Bill și Hillary Clinton sau guvernatorii Josh Shapiro și Gavin Newsom, au oferit de asemenea susțineri.

Pelosi a considerat că „nu existau alți candidați care să se fi oferit” și că „singurul lucru pe care îl putea face era să încerce să o ajute pe Harris să câștige alegerile”.

În schimb, Obama a acordat sprijinul lui Harris abia la cinci zile după retragerea lui Biden, ceea ce reflectă diferențele de strategie dintre liderii partidului.

Cartea lui Jonathan Karl, „Retribution”, oferă o privire detaliată asupra dinamicii interne a Partidului Democrat și a procesului decizional înaintea alegerilor prezidențiale din 2024.