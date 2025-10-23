Democrații din SUA încă se chinuie să plătească datoria de 20 de milioane pentru campania Kamalei Harris

Democratic National Committee (DNC) încă achită datoriile acumulate de campania fostei vicepreședinte Kamala Harris, aproape un an după alegerile din 2024, conform declarațiilor recente ale Federal Election Commission (FEC).

În luna septembrie, organizația a plătit cel puțin 1,6 milioane de dolari pentru acoperirea unor cheltuieli restante.

Campania lui Harris, care a beneficiat de un buget de peste un miliard de dolari, a înregistrat cheltuieli semnificative, inclusiv pentru producția media, consultanță și servicii de date.

Aceste plăți recente ridică totalul datoriei acoperite de la ziua alegerilor la peste 20 de milioane de dolari, potrivit Axios.

Documentele FEC arată că, doar pentru producția media și servicii de consultanță, campania a cheltuit 1,49 milioane de dolari.

În plus, 106.312 dolari au fost alocați pentru servicii de date, iar pentru închirierea unui centru comunitar din Grand Rapids, Michigan, pentru un eveniment din octombrie 2024, au fost cheltuiți 21.762 dolari.

Evenimentul îl avea ca invitat pe investitorul miliardar Mark Cuban, care a promovat-o pe Harris drept „candidatul pro-business”.

Potrivit The New York Times, după înfrângerea din noiembrie 2024 în fața lui Donald Trump, Harris a încheiat un „deal prin strângere de mână” cu partidul național, în cadrul căruia DNC s-a angajat să acopere 20,5 milioane de dolari din facturile restante ale campaniei.

Istoricul campaniilor indică faptul că datoriile mari nu sunt neobișnuite în politica americană. De exemplu, campania prezidențială a lui Barack Obama din 2012 a înregistrat un nivel similar de datorii, pe care DNC le-a plătit în decurs de trei ani.

Fostul președinte al DNC, Donna Brazile, a declarat că „neglijența l-a lăsat pe partid într-o datorie semnificativă”.

Cheltuielile campaniei lui Harris au atras atenția în special prin ritmul rapid cu care au fost efectuate și suma totală implicată, ceea ce evidențiază provocările financiare asociate desfășurării unei campanii la scară mare.

Plățile efectuate în prezent de DNC reflectă angajamentele organizației de a acoperi datoriile campaniei, chiar și după încheierea procesului electoral.

Aceasta oferă un exemplu al mecanismelor interne prin care partidele politice gestionează obligațiile financiare ale candidaților lor.