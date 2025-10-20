Kamala Harris recunoaște o decizie greșită a lui Biden din 2021. Îl vizează pe Elon Musk

Kamala Harris, fosta vicepreședintă a Statelor Unite, a afirmat că președintele Joe Biden a comis „o mare greșeală” în anul 2021 atunci când nu l-a invitat pe Elon Musk, directorul executiv al Tesla, la evenimentul de la Casa Albă dedicat vehiculelor electrice, transmite Fox News.

„Scriu în cartea mea că a fost o mare greşeală să nu-l invităm pe Elon Musk la acel eveniment despre maşini electrice”, a declarat Harris în timpul conferinţei Most Powerful Women Summit, organizată de Fortune la Washington, făcând referire la volumul său de memorii, „107 Days”.

La evenimentul din august 2021 au fost prezenți doar reprezentanţii companiilor General Motors, Ford şi Stellantis, deşi Tesla este liderul american incontestabil în producția de vehicule electrice.

Kamala Harris a subliniat importanța rolului jucat de Musk în acest domeniu, afirmând: „Este liderul american în inovaţie în acest domeniu”, și a adăugat că președinții ar trebui ”să lase deoparte loialităţile politice” când vine vorba de susținerea progresului tehnologic.

Absența lui Musk a fost interpretată la acea vreme drept o decizie politică favorabilă sindicatului United Auto Workers (UAW), deoarece Tesla nu are fabrici sindicalizate. Harris explică în cartea sa că Biden ”a vrut să transmită un mesaj privind atitudinea anti-sindicală a lui Musk”, însă consideră că ”a-l exclude pe cel mai important jucător din industrie pur şi simplu nu are sens”.

Fosta purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, justifica atunci alegerea spunând că evenimentul a inclus ”cei mai mari trei angajatori ai UAW”, evidențiind faptul că muncitorii Tesla nu sunt sindicalizați.

Elon Musk a reacționat imediat pe rețelele sociale, scriind ironic: „Ciudat că Tesla nu a fost invitată”. Ulterior, el a acuzat administrația Biden că este ”controlată de sindicate” și ”nu prea prietenoasă” cu inovația.

Kamala Harris a mai spus că acel episod a deteriorat semnificativ relația dintre Elon Musk și administrația Biden și că ”probabil l-a afectat profund” pe liderul Tesla. În memoriile sale, ea notează că Musk ”nu a iertat niciodată” acel gest.

După acest incident, Elon Musk și-a schimbat poziția politică și a devenit unul dintre principalii susținători ai lui Donald Trump în campania electorală din 2024, contribuind cu aproximativ 300 de milioane de dolari la eforturile republicane.