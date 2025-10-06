Stellantis pregătește cea mai mare investiție din ultimii ani în industria auto americană

Grupul auto Stellantis, rezultat din fuziunea companiilor Fiat-Chrysler și PSA, are în plan o investiție de circa 10 miliarde de dolari pe piața americană. „În cadrul pregătirilor pentru actualizarea strategiei companiei și pentru Capital Markets Day de anul viitor, CEO-ul conduce o evaluare amănunțită a tuturor investițiilor viitoare. Procesul este în desfășurare”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, refuzând să ofere detalii suplimentare, notează Yahoo Finance.

Potrivit unor surse apropiate companiei, grupul Stellantis NV are în plan investiții de aproximativ 10 miliarde de dolari în Statele Unite, într-o încercare de a-și consolida prezența pe cea mai profitabilă piață a sa, unde se confruntă cu o perioadă dificilă pentru mărcile Jeep și Ram.

Compania ar putea anunța în curând noi investiții de circa 5 miliarde de dolari, pe lângă cele 5 miliarde deja planificate la începutul anului, susțin sursele citate, sub protecția anonimatului.

Sumele urmează să fie distribuite pe parcursul mai multor ani și vizează modernizarea și redeschiderea unor fabrici, crearea de locuri de muncă și lansarea de modele noi în state precum Illinois și Michigan. Stellantis își propune, totodată, să revitalizeze brandul Jeep, să consolideze gama Dodge — posibil printr-un nou model V8 — și, pe termen mai lung, să investească în relansarea mărcii Chrysler.

Momentan discuțiile continuă, iar valoarea finală a investiției și proiectele exacte nu au fost încă stabilite.

Planurile de investiții marchează încercarea noului director general al Stellantis, Antonio Filosa, numit în funcție în luna mai, de a restabili echilibrul între piețele-cheie ale companiei.

Sub conducerea fostului CEO, Carlos Tavares, grupul a mutat o parte semnificativă a producției și a activităților de inginerie în țări cu costuri mai reduse, precum Mexic, direcționând totodată investiții considerabile către Europa, unde cererea și profitabilitatea au fost modeste după formarea grupului în 2021.

Mișcarea Stellantis urmează tendința altor mari companii internaționale, care își consolidează prezența în SUA pentru a beneficia de relații mai favorabile cu administrația Trump și pentru a diminua efectele tarifelor comerciale. În aceeași direcție, Hyundai Motor Group a anunțat în august o creștere cu 5 miliarde de dolari a investițiilor sale în America, ajungând la 26 de miliarde până în 2028, iar mai multe companii farmaceutice europene au promis la rândul lor investiții de ordinul miliardelor. Fondurile anunțate de Stellantis ar putea sprijini și promisiunea președintelui companiei, John Elkann, de a produce o nouă camionetă de dimensiuni medii la fabrica din Belvidere, Illinois, unde producția a fost suspendată. Elkann s-a întâlnit anterior cu Donald Trump pentru a discuta despre proiectele americane, iar redeschiderea uzinei ar permite reangajarea a circa 1.500 de muncitori și ar putea detensiona relațiile cu sindicatul United Auto Workers, implicat deja în discuții cu conducerea grupului.

Anunțul oficial al investiției este pregătit într-un context în care Stellantis desfășoară negocieri intense cu administrația americană pentru a obține o scutire sau cel puțin o reducere a potențialului tarif de 25% ce ar putea lovi camionetele Ram fabricate în Mexic.

Filosa, un veteran al industriei auto și fost executiv Fiat Chrysler Automobiles, încearcă să stabilizeze grupul după pierderea considerabilă de cotă de piață din SUA și Europa, cauzată de decizii strategice greșite luate în perioada Tavares, au declarat surse apropiate companiei.

În același timp, directorul general trebuie să gestioneze impactul noilor tarife impuse de președintele Trump, care redesenează semnificativ harta globală a industriei auto. Există, însă, și semne de redresare: livrările Stellantis din Statele Unite au crescut în trimestrul al treilea, o evoluție care a adus un plus de încredere investitorilor și piețelor financiare.

Directorul general Antonio Filosa a început deja să reducă implicarea Stellantis în Europa, renunțând inclusiv la sprijinul acordat parteneriatului pentru dezvoltarea vehiculelor cu hidrogen alături de Michelin și Forvia SE. Totodată, grupul analizează posibilitatea vânzării diviziei de car-sharing Free2move, potrivit Bloomberg.

La începutul anului, compania a apelat la firma de consultanță McKinsey & Co. pentru o analiză strategică asupra mărcilor Maserati și Alfa Romeo, însă „a respins constant orice ipoteză privind vânzarea Maserati, au precizat surse interne. Orientarea tot mai clară spre piața americană provoacă îngrijorări în rândul sindicatelor europene, în condițiile în care Stellantis — proprietarul brandurilor Fiat și Peugeot — se confruntă cu o capacitate de producție excedentară. La fel ca rivalii săi, grupul resimte presiunea producătorilor chinezi, în frunte cu BYD Co., care domină piața europeană cu modele electrice mai accesibile. În acest context, compania a decis suspendarea temporară a producției în opt fabrici europene, pe fondul cererii scăzute pentru modele precum Alfa Romeo Tonale și Fiat Panda.

Filosa urmează să se întâlnească pe 20 octombrie cu liderii sindicatelor italiene, într-un climat de tensiune crescută privind posibile închideri de uzine. Deși la finalul anului trecut Stellantis anunțase un plan amplu de relansare a producției în Italia, presiunea asupra noului CEO este acum semnificativă pentru a demonstra că își poate respecta angajamentele.