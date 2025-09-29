Michelle Obama a încasat 300.00 de dolari, dar nu a pomenit nimic despre evenimentul de la București

Din cuprinsul articolului Michelle Obama a ignorat evenimentul de la București

Săptămâna trecută, evenimentul cu fosta Primă doamnă, Michelle Obama de la București, promovat intens de Impact Bucharest și relatat cu entuziasm de unele publicații precum HotNews, a continuat să genereze discuții. Claudiu Pândaru, de la Republica, a lăudat-o drept o prezență "incredibilă, autentică și umilă", felicitând organizatorii și sponsorii. Numai că din “greșeală”, Michelle Obama a tratat evenimentul ca pe o obligație.

A fost prima vizită a soției lui Barack Obama în România. Pe scenă, în fața a mii de participanți, a amintit despre leadership, curaj și echilibru în vremuri instabile. „Să fii de folos cuiva, dincolo de tine însuți – asta te ține puternic”, a spus ea. Publicul a aplaudat în picioare, dar asta se pare că nu a impresionat-o.

Dar dincolo de tonul laudativ și de costul considerabil al biletelor . Prețul a fost între 300 și 500 de euro, cu un onorariu estimat pentru Michelle Obama la 300.000 de dolari, cam piperat. Dar un detaliu ne-a atras atenția: lipsa totală de mențiuni despre eveniment pe conturile de social media ale fostei Prime Doamne.

Nici pe X, nici pe Instagram, Michelle Obama nu a publicat nimic despre vizita sa la București. Acest lucru a stârnit speculații și întrebări: De ce un eveniment prezentat ca un "impact" atât de puternic nu a fost considerat demn de a fi împărtășit cu milioanele sale de urmăritori? A fost o simplă omisiune, sau reflectă o percepție diferită asupra valorii evenimentului?

În timp ce "elita" progresistă din România a aplaudat-o la scenă deschisă, demonstrând încă o dată atașamentul său față de anumite ideologii, tăcerea de pe rețelele sociale ale lui Michelle Obama este sugestică.

Demonstrează că evenimentul a fost mai valoros pentru cei care au plătit pentru a fi acolo decât pentru invitata de onoare. Poate că, într-adevăr, "impactul" a fost mai mare asupra portofelelor participanților decât asupra agendei sau imaginii publice a lui Michelle Obama.

Și poate, simpla mențiune pe pagina ei ar mai fi costat ceva în plus. Mai ales că prezența ei s-a vrut a fi un eveniment de impact