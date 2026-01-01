Oana Gheorghiu, îndemn pentru români. Ce așteptări are vicepremierul legate de noul an

Anul 2025 a fost unul dificil pentru toți românii, afirmă vicepremierul Oana Gheorghiu, care le cere cetățenilor să nu se concentreze asupra lucrurilor care ne dezbină ca popor.

Ea a adăugat că, în perioadele dificile, oamenii trebuie să rămână uniți și să își păstreze încrederea.

„2025 a fost un an greu pentru noi toţi, cu provocări şi decizii dificile. Când ne e greu, cel mai mult contează să rămânem aproape unii de alţii şi să nu ne pierdem încrederea. Împreună suntem mai puternici, aşa că în 2026 sper să ne uităm mai mult la ce ne uneşte, decât la ce ne dezbină! Vă doresc un an cu speranţă, echilibru şi puterea de a construi împreună. La mulţi ani!”, a scris vicepremierul pe Facebook.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a abordat, într-un mesaj public, controversa legată de pensiile speciale ale magistraților, subliniind că înțelege dificultatea acestora de a renunța la beneficii pe care le-au avut ani de zile. Gheorghiu a comparat pensiile speciale cu un fel de „Caritas”, explicând că sistemul nu putea continua la nesfârșit.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj – le-aş spune că îi înţeleg. Este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat. (…) Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta”, a arătat ea.

De asemenea, vicepremierul a explicat că statul nu își mai permite astfel de cheltuieli.

„România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a continuat ea.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat că banii alocați pensiilor speciale nu apar din neant, ci provin din resurse limitate, iar beneficiile unei persoane pot însemna lipsuri pentru alții.

„Banii aceia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva şi poate că asta nu înţeleg oamenii că, atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii, cineva este lăsat în urmă. Poate că ar trebui să ne întoarcem un pic la conştiinţa aceasta de cetăţeni, să o avem şi să vorbim deschis. Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să ia acei bani. În termenii aceştia aş discuta deschis cu magistraţii. Eu nu am acest rol. Este pur o părere personală pe care nu am mai spus-o, dar aşa văd eu lucrurile”, a afirmat vicepremierul.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de incitare la violență, ură și discriminare, susținând că declarațiile acesteia ar fi afectat „imaginea și prestigiul profesiei de magistrat”. Plângerea survine după ce Gheorghiu a comentat, într-un interviu, impactul pensiilor speciale ale magistraților asupra societății.

CSM „condamnă ferm” afirmațiile vicepremierului, susținând că acestea ar fi încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”. În argumentație, Consiliul invocă atât statutul profesiei de magistrat, cât și articolul 369 din Codul Penal, care pedepsește incitarea publică la violență, ură sau discriminare pe diverse criterii, precum rasă, naționalitate, religie, gen sau opinie politică.

Specialiștii în drept subliniază însă că statutul magistraților se aplică exclusiv profesioniștilor din sistem și nu poate fi încălcat de persoane din afara profesiei. De asemenea, criteriile prevăzute de articolul 369 din Codul Penal nu se regăsesc în mesajele Oanei Gheorghiu referitoare la reforma pensiilor speciale, ceea ce ridică întrebări privind temeinicia plângerii.