Social Record uimitor în Brazilia: O vacă a dat 343 de litri de lapte în trei zile







O vacă din Brazilia a doborât recordul național la producția de lapte. În doar trei zile, exemplarul din rasa Girolando a dat 343 de litri, potrivit Odditycentral.

Rasa de vaci Girolando din Brazilia, o încrucișare între rasele Holstein și Gir, este renumită pentru producția incredibil de mare de lapte. O vacă Girolando produce în medie 3.600 de litri de lapte pe o perioadă de lactație de 305 zile, dar unele exemplare pot produce peste 100 de litri pe zi.

Crescătorii de vite din Brazilia sunt foarte mândri că dețin exemplare Girolandos care au stabilit recorduri și concurează între ei pentru a vedea care dintre vacile lor produc cel mai mult lapte într-o perioadă de timp stabilită.

În timpul unui turneu recent din Delfim Moreira, în sudul statului Minas Gerais, o vacă Girolando a stabilit un nou record național, producând 343 de litri de lapte într-o perioadă de trei zile.

Deși numele vacii și al proprietarului său nu au fost dezvăluite de presa braziliană, animalul a atins pragul remarcabil de 120 de litri de lapte într-o singură zi, apropiindu-se de recordul mondial Guinness pentru producția zilnică de lapte.

Pe 3 august 2019, o altă vacă Girolando, a stabilit recordul mondial pentru producția zilnică de lapte, cu o cantitate impresionantă de 127,6 litri de lapte.

Este important de menționat faptul că fermierii petrec luni întregi pregătindu-și vacile pentru aceste concursuri, suplimentându-le dieta pentru a intensifica producția de lapte.

Până acum câțiva ani, folosirea steroizilor și a altor substanțe interzise nu era neobișnuită la astfel de evenimente, dar o modificare a regulamentului a introdus testarea, dar și obligația ca animalele să fie aduse cu cel puțin 48 de ore înainte de prima mulgere a concursului.

Intervalul dintre cele trei mulgeri zilnice a fost, de asemenea, stabilit la opt ore.