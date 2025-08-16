Social

Record uimitor în Brazilia: O vacă a dat 343 de litri de lapte în trei zile

Record uimitor în Brazilia: O vacă a dat 343 de litri de lapte în trei zileSursa foto: pixabay.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

O vacă din Brazilia a doborât recordul național la producția de lapte. În doar trei zile, exemplarul din rasa Girolando a dat 343 de litri, potrivit Odditycentral.

Rasa de vaci, renumită în Brazilia

Rasa de vaci Girolando din Brazilia, o încrucișare între rasele Holstein și Gir, este renumită pentru producția incredibil de mare de lapte. O vacă Girolando produce în medie 3.600 de litri de lapte pe o perioadă de lactație de 305 zile, dar unele exemplare pot produce peste 100 de litri pe zi.

Crescătorii de vite din Brazilia sunt foarte mândri că dețin exemplare Girolandos care au stabilit recorduri și concurează între ei pentru a vedea care dintre vacile lor produc cel mai mult lapte într-o perioadă de timp stabilită.

În timpul unui turneu recent din Delfim Moreira, în sudul statului Minas Gerais, o vacă Girolando a stabilit un nou record național, producând 343 de litri de lapte într-o perioadă de trei zile.

Documente uitate în Alaska arată meniul și cadoul pregătit de Trump pentru Putin
Documente uitate în Alaska arată meniul și cadoul pregătit de Trump pentru Putin
Autostrada te urmărește. Filmat, amendat, permis suspendat
Autostrada te urmărește. Filmat, amendat, permis suspendat
Rasa de vaci Girolando

Rasa de vaci Girolando. Sursa foto: Wikipedia

Producția dintr-o zi, apropiată de recordul mondial

Deși numele vacii și al proprietarului său nu au fost dezvăluite de presa braziliană, animalul a atins pragul remarcabil de 120 de litri de lapte într-o singură zi, apropiindu-se de recordul mondial Guinness pentru producția zilnică de lapte.

Pe 3 august 2019, o altă vacă Girolando, a stabilit recordul mondial pentru producția zilnică de lapte, cu o cantitate impresionantă de 127,6 litri de lapte.

Reguli stricte pentru concursurile din Brazilia

Este important de menționat faptul că fermierii petrec luni întregi pregătindu-și vacile pentru aceste concursuri, suplimentându-le dieta pentru a intensifica producția de lapte.

Până acum câțiva ani, folosirea steroizilor și a altor substanțe interzise nu era neobișnuită la astfel de evenimente, dar o modificare a regulamentului a introdus testarea, dar și obligația ca animalele să fie aduse cu cel puțin 48 de ore înainte de prima mulgere a concursului.

Intervalul dintre cele trei mulgeri zilnice a fost, de asemenea, stabilit la opt ore.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:15 - George Simion, naș mare la Snagov. Mireasa, fiica unui deputat AUR cu pensie specială
23:03 - Chef Scărlătescu, cuib de lux pentru iubită în Deltă: Nu-s bun la șuruburi, tigaia e viața mea
22:53 - Record uimitor în Brazilia: O vacă a dat 343 de litri de lapte în trei zile
22:44 - Sticla viitorului vine din China: se curăță singură și rezistă în timp
22:35 - Cum au ajuns planurile întâlnirii Trump–Putin să fie lăsate într-o imprimantă de hotel. Noi detalii
22:24 - William și Kate, în fața celei mai mari provocări. Lecțiile lui Harry

Proiecte speciale