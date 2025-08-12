Social Meteorit gigantic vândut cu 5 milioane de dolari la licitație. Record mondial







Meteorit uriaș. Este cea mai mare bucată de pe Marte descoperită vreodată pe Pământ. Un meteorit de 25 de kilograme care a fost vândut cu peste 5 milioane de dolari la o licitație din New York luna trecută. Stabilind un record mondial.

Însă, în Niger, țară din Africa de Vest unde roca ruginiu-roșiatică a fost găsită în deșertul Sahara, autoritățile au lansat o investigație. Privind ceea ce numesc posibil complot. Sau „trafic internațional ilicit”, susținând că meteoritul ar fi putut fi părăsit ilegal țara.

Ce se știe despre meteorit și disputa juridică

Casa de licitații Sotheby’s a anunțat că roca, denumită NWA 16788, a venit de pe suprafața lui Marte în urma impactului cu un asteroid masiv și a parcurs 225 milioane de kilometri până pe Pământ.

A fost descoperită în nord-vestul Nigerului, în noiembrie 2023, de un vânător de meteoriți, potrivit casei de licitații. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică, la fel nici cea a cumpărătorului.

Căutarea meteoriților este tot mai populară în țările aride din Sahara, precum Niger. Deși meteoriții pot cădea oriunde pe Pământ, Sahara este un loc ideal pentru descoperirea lor, datorită climatului favorabil conservării. Cele mai rare și mai valoroase provin de pe Marte sau de pe Lună.

Revista academică Heritage notează că roca a fost vândută inițial unui dealer internațional, apoi a ajuns într-o galerie privată din Italia. O echipă de la Universitatea din Florența a studiat meteoritul pentru a-i analiza structura și originea. Roca a fost expusă temporar la Roma, apoi a reapărut public luna trecută, la licitația din New York.

După vânzare, statul Niger a cerut explicații despre modul în care meteoritul a ajuns pe piață. Luna trecută, guvernul a deschis o anchetă și a interzis exportul „pietrelor prețioase, semiprețioase și meteoriților”, pentru a le asigura trasabilitatea.

Sotheby’s susține că exportul a respectat toate procedurile internaționale și că documentația a fost în regulă pe tot parcursul. Autoritățile din Niger nu au răspuns întrebărilor AP.

Avocata Patty Gerstenblith, expertă în comerț ilicit, spune că, potrivit Convenției UNESCO privind patrimoniul cultural, mineralele rare precum meteoriții pot fi considerate proprietate culturală. Dar Niger trebuie să dovedească faptul că îi aparținea și a fost furat.

Paleontologul Paul Sereno, care a lucrat ani la rând în Sahara din Niger, pledează pentru repatrierea patrimoniului natural al țării. „Nu mai suntem în epoca colonială. Nu poți să vii și să iei ceva unic și valoros pentru o națiune.”, a spus acesta

În Maroc, unul dintre principalii furnizori de meteoriți pe piața internațională, legea cere restituirea lor dacă sunt descoperiți pe teritoriul național, însă aplicarea este dificilă din cauza suprafețelor deșertice și a rețelelor informale de comerț.