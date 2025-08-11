De ce îl părăsesc femeile pe Adrian Minune Jr. Adevărul a ieșit la iveală

Monden

Adrian Minune Jr. și Ariana. Sursa foto Instagram
Adrian Minune Jr., fiul celebrului manelist, a trăit în ultimele luni o perioadă tumultoasă în viața sentimentală. Recent, el s-a despărțit de Ariana, tânăra cu care părea mai fericit ca niciodată. Cei doi s-au mutat împreună după doar o lună de relație, iar Adrian o ceruse în căsătorie, spre surprinderea fanilor și a celor apropiați.

De ce s-a despărțit Adrian Minune Jr. de iubită

Însă, la doar câteva luni de la acest pas important, cuplul a decis să meargă pe drumuri separate, fără să ofere prea multe explicații. Vestea a șocat pe mulți, mai ales că Ariana și Adrian păreau să construiască o poveste de dragoste solidă și plină de planuri de viitor.

După despărțire, Ariana a rupt tăcerea și a vorbit deschis despre motivele care au dus la această decizie. „Nu mai contează ce mă lăsa să fac, ce nu. Important că ne-am despărțit și că sunt bine. Mi-am dorit mult această despărțire”, a spus tânăra într-un live pe TikTok, lăsând să se înțeleagă că tensiunile din relație au fost mai adânci decât s-a arătat publicului.

Fostele s-au unit împotriva lui

Ariana a mai spus că o va iubi toată viața pe Adriana Simionescu, sora lui Adrian. Tânăra se înțelegea foarte bine cu familia Minune.

În live-ul respectiv a intrat și altă fostă a lui Adrian Minune Jr, Andreea, și i-a dat dreptate. De la unii apropiați ai familiei s-a aflat că fetele au început să comunice, să se susțină reciproc și chiar să-și împărtășească experiențele din relațiile avute cu fiul manelistului.

Adrian Minune Jr. și fosta, Andreea

Adrian Minune Jr. și fosta, Andreea/ Sursa foto Instagram

Fiul manelistului n-a oferit nicio explicație, dar a anunțat că este singur și gata să revină „pe piață”. De când s-a despărțit de Ariana, Adrian postează pe rețelele de socializare imagini de la petreceri și din vacanță, semn că a trecut peste bruneta cu care urma să se căsătoreasca. „Bărbat singur 20 de ani”, a scris Adrian Minune Jr. la InstaStory.

Adrian Minune Jr. s-a iubit cu multe domnișoare

Înainte de Ariana, fiul manelistului a format un cuplu aproape un an cu Andreea, o brunetă care seamănă izbitor cu Adriana. Și pe aceasta o ceruse în căsătorie, dar relația n-a durat mult. S-a zvonit că Andreea l-a înșelat, dar aceasta a negat tot.

Roxana Chiriță

Roxana Chiriță/ Sursa foto Instagram

Apoi, el a avut o relație de câteva luni cu Roxana, o artistă din Timișoara mai mare decât el cu câțiva ani. Iubirea s-a terminat repede, iar cei doi au mers pe drumuri separate. Aceștia au spus că s-au despărțit pentru că aveau viziuni diferite. La scurt timp, Adrian a înlocuit-o pe Roxana cu Ariana, femeia care părea că l-a cumințit.

