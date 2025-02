Monden ⁠Adrian Minune, la cratiță. Ce știe manelistul să gătească, imagini incendiare







Adrian Minune are multe talente, dar puțini l-ar fi bănuit că ar ști să gătească sau că e atras de acest domeniu. Ei bine, acesta a postat un clip în care arată că e implicat și priceput în alte gastronomiei.

Adrian Minune așa cum nu l-ați mai văzut

Cunoscutul manelist are și talente nebănuite. Deși nimeni nu ar fi crezut, unul dintre aceste talente are legătură cu gastronomia. Adrian Minune a fost surprins în timp ce pregătea de zor un grătar special. Nu de alta dar pe lângă carnea de rigoare, acesta are și și fructe pregătite pentru a stropi grătarul. Practic acesta este extrem de implicat în tot ceea ce înseamnă aceasta procedură. Drept urmare are grijă să asezoneze carnea cu tot ce trebuie.

După care are grijă să ungă și grătarul cu ulei de măline să se asigure că totul e făcut ca la carte. Cert este că după implicarea lui, pare că face o treabă foarte bună. Ultima perioadă a fost extrem de aglomerată pentru artist. Acesta a fost plecat timp de 3 săptămâni în America alături de familie, acolo unde a susținut concerte pe bandă rulantă.

Ulterior, Adrian Minune s-a întors în țară, doar pentru a pleca iar. De această dată, acesta a plecat la Berlin, unde a avut alte reprezentații pe care le-a onorat. De altfel pe parcursul turneului din America, în România a avut loc și un scandal în care s-a vehiculat numele manelistului. Mai exact presupusa amantă a acestuia ar fi fost evacuată din locuința pe care Minune i-ar fi cumpărat-o.

Femeia ar avea și un copil cu manelistul, drept urmare lucrurile ar fi fost destul de complicate. Cântărețul nu a comentat nimic legat de această situație, ba chiar punea poze cu soția pe facebook. Dacă a rezolvat sau nu situația locativă a amantei, nu știm, cert este că până la acest moment, femeia nu s-a plâns public de nimic.