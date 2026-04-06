Reguli stricte pentru grătarul de Paște. Ce trebuie să faci pentru a nu fi amendat cu 2.500 de lei

Grătarul trebuie, potrivit autorităților, amplasat la distanță de casă și gard, iar nerespectarea normelor poate atrage amenzi de până la 2.500 de lei, chiar și de Paște.

Cu ocazia sărbătorilor de Paște, populația trebuie să țină cont de anumite reguli de siguranță atunci când se aprinde focul. Măsurile vizează în special prevenirea incendiilor și reducerea riscurilor generate de fumul rezultat în urma preparării alimentelor în aer liber.

Una dintre regulile de bază menționate de autorități se referă la amplasarea corectă a grătarului în curte. Acesta trebuie poziționat la o distanță de aproximativ 2–3 metri față de casă și de gard, pentru a reduce riscul de incendiu.

De asemenea, focul deschis trebuie supravegheat în permanență pe toată durata utilizării. Autoritățile au anunțat și importanța controlului fumului, astfel încât acesta să nu creeze disconfort în vecinătate.

Potrivit autorităților, utilizarea focului deschis implică riscuri reale, printre care izbucnirea unor incendii sau propagarea fumului în zonele învecinate. Astfel de situații pot genera probleme de siguranță și pot afecta comunitatea din jur.

În cazul în care regulile nu sunt respectate, sancțiunile pot fi aplicate direct persoanelor responsabile, iar valoarea amenzilor poate ajunge la aproximativ 2.500 de lei, în funcție de circumstanțele constatate.

În 2026, Paștele ortodox pică pe 12 aprilie. Potrivit legislației muncii din România, atât Vinerea Mare, cât și prima și a doua zi de Paște sunt zile libere legale.