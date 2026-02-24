O treime din români se tem că războiul din Ucraina s-ar putea extinde. Sondaj INSCOP

Trei din zece români cred că războiul din Ucraina s-ar putea încheia în 2026, în timp ce majoritatea se declară rezervată în privința unui deznodământ rapid, arată un sondaj realizat de INSCOP. Cercetarea mai indică și existența unor temeri legate de o posibilă extindere a conflictului la nivel european.

Datele sondajului INSCOP evidențiază o atitudine predominant sceptică în rândul populației în ceea ce privește perspectiva semnării unui acord de pace în Ucraina în următorul an. Doar o minoritate relativă consideră acest scenariu probabil. Concret, 8,9% dintre respondenți au apreciat că războiul se va încheia „în foarte mare măsură”, iar 21,5% au indicat varianta „în destul de mare măsură”, ceea ce însumează aproximativ 30% dintre cei chestionați care cred într-o soluționare a conflictului în 2026.

În schimb, 24,5% au declarat că acest lucru este posibil „în destul de mică măsură”, iar 38,5% au răspuns că este „în foarte mică măsură sau deloc” probabil. Un procent de 6,7% nu au știut sau nu au dorit să formuleze un răspuns.

Analiza pe categorii arată diferențe notabile între grupurile sociale și opțiunile politice. Un nivel mai ridicat de optimism se regăsește în rândul votanților AUR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu educație primară, al locuitorilor din orașe mici și al angajaților din sectorul public, aceștia fiind peste media generală în ceea ce privește așteptarea unui final al războiului în 2026.

La polul opus, scepticismul este mai pronunțat în rândul votanților USR, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și al angajaților din sectorul privat, care sunt mai puțin convinși că un acord de pace ar putea fi obținut în perioada analizată.

Sondajul a evaluat și percepțiile privind riscul izbucnirii unui nou conflict militar în Europa în următorii trei ani. Deși majoritatea respondenților nu consideră probabil un astfel de scenariu, aproape o treime nu îl exclude.

Astfel, 30,1% dintre cei chestionați cred că Rusia ar putea declanșa un nou război în Europa, în timp ce 58,8% apreciază că un asemenea eveniment nu se va produce. Alți 11% au declarat că nu știu, iar 0,1% nu au oferit un răspuns.

Percepția unui risc mai ridicat este întâlnită mai frecvent în rândul votanților PSD, al persoanelor cu vârste între 30 și 44 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural, care tind să considere mai probabilă o extindere a conflictului.

În schimb, ideea unui nou război este respinsă într-o măsură mai mare de votanții PNL, de bărbați, de tinerii sub 30 de ani, de persoanele cu studii superioare, precum și de locuitorii din București și din marile orașe, dar și de angajații din sectorul public.

Cercetarea a fost realizată în perioada 28 ianuarie – 6 februarie 2026, pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată din România. Datele au fost colectate prin metoda CATI, respectiv interviuri telefonice.