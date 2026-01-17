O țară europeană interzice deținerea unor rase de pisici. Amenda poate ajunge la 1.500 de euro

Guvernul din Olanda a decis să interzică deținerea unor rase de pisici considerate vulnerabile din punct de vedere medical, invocând motive legate de bunăstarea animalelor. Măsura a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează limitarea severă a achiziționării și răspândirii unor feline cu trăsături genetice controversate, iar nerespectarea regulilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 1.500 de euro.

Decizia autorităților olandeze se referă în special la pisicile cu urechi pliate, precum Scottish Fold, și la cele lipsite de blană, cum este rasa Sphynx. Potrivit guvernului, caracteristicile care le-au făcut extrem de populare în rândul iubitorilor de animale sunt, în realitate, rezultatul unor mutații genetice care afectează grav sănătatea acestora.

Interdicția urmărește să oprească achiziționarea de noi exemplare și să prevină reproducerea lor, pentru a reduce suferința asociată acestor rase pe termen lung.

În cazul pisicilor cu urechi îndoite, forma distinctivă este legată de o afecțiune genetică numită osteocondrodisplazie. Aceasta afectează dezvoltarea normală a oaselor și cartilajelor și poate provoca dureri cronice, rigiditate articulară, dificultăți de mers și șchiopătare. Boala nu are tratament, iar severitatea simptomelor diferă de la un animal la altul.

Pisicile fără păr se confruntă cu alte tipuri de riscuri. Lipsa blănii îngreunează reglarea temperaturii corpului, ceea ce le face sensibile atât la frig, cât și la căldură excesivă. Pielea este mai expusă arsurilor solare și, implicit, unui risc mai mare de cancer de piele. De asemenea, absența părului din canalele auditive favorizează acumularea de murdărie și apariția infecțiilor.

Autoritățile au precizat că măsura nu se aplică retroactiv. Persoanele care dețineau deja astfel de pisici înainte de 1 ianuarie 2026 pot continua să le păstreze, cu condiția ca animalele să fi fost identificate și microcipate conform legislației în vigoare.

În schimb, achiziționarea de noi exemplare și deținerea celor care nu respectă noile reguli pot atrage sancțiuni financiare consistente, amenda maximă ajungând la 1.500 de euro.

Nu toată lumea susține hotărârea autorităților. Fosta crescătoare de Sphynx, Svetlana Dimtcheva, a criticat public interdicția, susținând că aceste pisici nu ar suferi în mod inevitabil și că există riscul ca rasa să ajungă în pericol de dispariție.

„Bunăstarea animalelor este importantă, dar trebuie să înveți cum să le ajuți să își regleze temperatura corpului. Eu nu am avut niciodată o pisică arsă de soare”, a declarat aceasta pentru publicația De Telegraaf.

Creșterea acestor rase fusese deja interzisă în Olanda încă din 2014, însă noile reglementări sunt mult mai stricte. Începând cu 2026, pisicile Scottish Fold și Sphynx nu mai pot fi cumpărate prin canale oficiale, iar deținerea anumitor exemplare este sancționată direct.

Autoritățile consideră măsura una fără precedent, dar necesară, scopul fiind protejarea animalelor și prevenirea suferinței generate de reproducerea unor trăsături genetice care, deși atractive pentru oameni, sunt dăunătoare pentru pisici.