O rachetă scăpată de sub control de China, pe cale să lovească Pământul. Marea Britanie a ridicat nivelul de alertă

Rachetă. Sursa foto: Freepik
Autoritățile britanice își activează sistemul de alertă de urgență, pe fondul temerilor că o rachetă scăpată de sub control de China ar putea intra în atmosferă astăzi. Racheta Zhuque-3 a fost lansată în decembrie și se estimează că va reintra în atmosferă în cursul după-amiezii, potrivit The Telegraph. Agenția UE pentru Supraveghere și Monitorizare Spațială (SST) a revizuit traiectoria rachetei chineze ZQ-3.

O rachetă experimentală, în drum spre Pământ

Zonele considerate încă în pericol includ Scoția, peninsula Iutlanda, împărțită între Germania și Danemarca, și nord-estul Poloniei, în apropierea graniței cu Lituania, unde se află cunoscutul coridor Suwalk.

Guvernul de la Londra le-a cerut operatorilor de telefonie mobilă să se asigure că sistemul de alertă este funcțional, pentru a putea avertiza populația în cazul în care fragmentele rachetei ar cădea pe teritoriul Regatului Unit.

Potrivit Aerospace Corporation, reintrarea în atmosferă ar urma să aibă loc în jurul orei 12:30 GMT, cu o marjă de eroare de 15 ore. Totuși, Agenția UE pentru Supraveghere și Monitorizare Spațială (SST) estimează că racheta ar putea reintra între orele 10:32 și 13:32 GMT.

Sursa foto: Pixabay

Marea Britanie nu ar avea motive de îngrijorare

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat pentru Daily Mail că „este extrem de puțin probabil ca resturile să pătrundă în spațiul aerian al Regatului Unit. Avem planuri bine testate pentru diferite situații de risc, inclusiv cele legate de spațiu.”

Racheta, lansată de compania privată LandSpace de la Centrul de Lansări Jiuquan din provincia Gansu, avea un caracter experimental. Stadiul superior și „marfa falsă” – un rezervor metalic – au ieșit treptat de pe orbită după ce booster-ul reutilizabil s-a prăbușit la aterizare. Cu o masă de aproximativ 11 tone și o lungime de 12–13 metri, racheta este considerată „un obiect de dimensiuni considerabile, care necesită monitorizare atentă”.

Temeri legate de daunele pe care resturile de rachetă le-ar putea provoca

Profesorul Jonathan McDowell, astronom la Harvard–Smithsonian Center for Astrophysics, a explicat că reintrarea ar putea avea loc între 10:30 și 12:10 UTC, trecând peste zona Inverness–Aberdeen în jurul orei 12:00 UTC, cu o șansă de câteva procente ca resturile să cadă acolo. În general, resturile de rachete cad deasupra oceanelor sau zonelor nelocuite, majoritatea fiind distruse prin ardere la reintrarea în atmosferă.

Deși probabilitatea ca racheta să provoace daune este extrem de redusă, oamenii de știință avertizează că riscul reprezentat de resturile spațiale crește odată cu numărul lansărilor comerciale. Singurul caz înregistrat de persoană lovită de resturi spațiale a avut loc în 1997, când o femeie a fost atinsă, fără să fie rănită, de un fragment de 16 grame al unei rachete Delta II.

Un studiu recent al Universității British Columbia estimează că există o probabilitate de 10% ca în următorul deceniu o persoană să fie ucisă de resturi spațiale. În plus, fragmentele ar putea reprezenta o amenințare pentru aviație, existând o șansă de 26% ca un obiect să cadă peste unele dintre cele mai aglomerate spații aeriene în fiecare an.

