Mega-racheta NASA pentru prima misiune spre Lună după 50 de ani, Artemis II, gata de lansare

Mega-racheta NASA pentru misiunea Artemis II spre Lună a fost mutată pe rampa de lansare de la Cape Canaveral, Florida, în timp ce încep pregătirile finale pentru prima misiune cu echipaj uman pe Lună în peste 50 de ani, potrivit BBC.

Timp de aproape 12 ore, sistemul de lansare spațială, înalt de 98 m, a fost transportat vertical de la Clădirea de Asamblare a Vehiculelor pe parcursul călătoriei de 6,5 km până la rampă.

Acum este în poziție și vor avea loc testele finale, verificările - și o repetiție generală - înainte de a se da undă verde misiunii Artemis II de 10 zile, în care patru astronauți vor călători în jurul Lunii.

NASA spune că cel mai devreme moment în care racheta poate decola este 6 februarie, dar există și mai multe ferestre de oportunitate pentru lansare în aceeași lună, precum și în martie și aprilie.

Racheta a început să se miște la ora locală 07:04 și a ajuns la rampa de lansare 39B de la Centrul Spațial Kennedy la ora locală 18:41.

Racheta era transportată de o mașinărie uriașă numită transportor pe șenile, călătorind cu o viteză maximă de 1,3 km/h în timp ce se deplasa încet. Transmisiunea în direct a surprins spectacolul lent.

NASA a declarat că racheta va fi pregătită în următoarele zile pentru ceea ce numește o „repetiție generală umedă” - un test pentru operațiunile cu combustibil și procedurile de numărătoare inversă.

Echipajul Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch de la NASA și astronautul canadian Jeremy Hansen - se aflau la Centrul Spațial Kennedy, urmărind racheta în timp ce era mutată.

În doar câteva săptămâni, cei patru astronauți vor fi legați într-o navă spațială, urcați în capsula de pe vârful rachetei și gata să decoleze spre Lună.

Va fi prima misiune cu echipaj uman pe Lună de la aselenizarea Apollo 17, în decembrie 1972.

NASA a declarat că misiunea ar putea duce astronauții mai departe în spațiu decât a mai fost oricine altcineva până acum.

Artemis II nu este programată să aselenizeze, ci va pune bazele unei viitoare aselenizări a misiunii Artemis III.

NASA a declarat că lansarea Artemis III va avea loc „nu mai devreme” de 2027. Însă, experții cred că 2028 este cea mai apropiată dată posibilă.

Christina Koch a spus că a fost un sentiment uimitor să vadă racheta. „Astronauții sunt cei mai calmi oameni în ziua lansării. Și cred... că se simte așa pentru că suntem atât de pregătiți să îndeplinim misiunea pentru care am venit aici, pentru care ne-am antrenat”, a spus ea.

Jeremy Hansen a spus că speră că misiunea va inspira lumea. „Luna este ceva ce am luat de la sine înțeles. Am privit-o toată viața, dar apoi pur și simplu te uiți la ea și te uiți în altă parte”, a spus el.

„Dar acum m-am uitat mult mai mult la ea și cred că și alții ni se vor alătura și se vor uita mult mai mult la Lună, deoarece vor fi oameni zburând pe fața îndepărtată, iar asta este pur și simplu bine pentru umanitate.”

Înainte ca Artemis II să se îndrepte spre Lună, primele două zile ale misiunii lor vor fi petrecute pe orbita Pământului.

„Vom intra aproape imediat pe o orbită aflată la 64.000 de kilometri distanță - cam o cincime din distanța Lunii”, a declarat Koch pentru BBC. „Vom avea Pământul pe fereastră ca o singură sferă, ceva ce niciunul dintre noi nu a mai văzut din acea perspectivă. Și apoi vom călători la un sfert de milion de kilometri distanță... vom face o mulțime de activități științifice și operațiuni pe parcurs.”

În timp ce zboară în jurul feței îndepărtate a Lunii, echipajul va avea trei ore dedicate observării lunare - pentru a privi, a înregistra imagini și a studia geologia acesteia, ceea ce va ajuta la planificarea și pregătirea unei viitoare aselenizări la polul sud al Lunii.

O parte cheie a navei spațiale Orion cu care vor zbura astronauții a fost fabricată la Bremen, în Germania. Modulul European de Servicii, care se află în spatele capsulei echipajului, este contribuția Agenției Spațiale Europene la misiune și a fost construit de Airbus.

„Modulul European de Servicii este atât de important - practic nu putem ajunge pe Lună fără el”, spune Sian Cleaver, inginer de nave spațiale la Airbus. „Acesta oferă propulsia de care Orion are nevoie pentru a ajunge pe Lună.”

Panile sale solare mari vor genera toată energia electrică pentru navă, adaugă ea. „De asemenea, avem aceste rezervoare mari pline cu oxigen și azot, care sunt amestecate pentru a produce aer și, de asemenea, apă, astfel încât să putem furniza tot ce au nevoie astronauții în modulul echipajului pentru a-i menține în viață în călătoria lor.”

În camera lor curată, echipa este ocupată să construiască mai multe module pentru viitoarele misiuni Artemis. Fiecare durează aproximativ 18 luni pentru a fi asamblat, dar a necesitat mii de ore de inginerie pentru proiectare. Totul la bord trebuie să funcționeze perfect. „Trebuie să ducem acei astronauți pe Lună și apoi înapoi, în deplină siguranță”, spune Cleaver.

Cu racheta acum pe rampa de lansare 39B, echipa Artemis lucrează non-stop pentru a o pregăti pentru decolare.

Misiunea s-a confruntat deja cu ani de întârzieri, iar NASA este sub presiune pentru a-i trimite pe astronauți pe drum cât mai curând posibil. Cu toate acestea, agenția spațială americană a declarat că nu va face compromisuri în ceea ce privește siguranța.

John Honeycutt, președintele echipei de management a misiunii Artemis, a declarat: „Am o singură sarcină, și este întoarcerea în siguranță a lui Reid, Victor, Christina și Jeremy. „Vom zbura când vom fi gata... siguranța echipajului va fi prioritatea noastră numărul unu.”