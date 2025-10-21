Social Breaking news

O platformă care transporta butelii s-a râsturnat în județul Dâmbovița. Traficul pe DJ711 este blocat

Comentează știrea
O platformă care transporta butelii s-a râsturnat în județul Dâmbovița. Traficul pe DJ711 este blocatSursă foto: IPJ Dâmbovița
Din cuprinsul articolului

O platformă care transporta butelii s-a răsturnat marți în județul Dâmbovița, pe DJ 711, între Dobra și Bilciurești. Traficul a fost oprit și a fost stabilit un perimetru de siguranță din cauza riscului de explozie, potrivit ISU Dâmbovița. Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 57 de ani din municipiul București, a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator.

Șoferul platformei care transporta butelii și-a pierdut viața

Din primele date comunicate de Poliția județeană Dâmbovița, un bărbat de 57 de ani, din municipiul București, a pierdut controlul asupra direcției în timp ce conducea o autoutilitară destinată transportului de butelii pe DJ 711, în localitatea Dobra, și a părăsit partea carosabilă. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, șoferul a murit.

„Din primele date, poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat, de 57 de ani, din municipiul Bucureşti, în timp ce ar fi condus o autoutilitară pentru transport butelii, pe DJ  711, în localitatea Dobra, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi părăsit partea carosabilă.  Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, şoferul a decedat” a transmis IPJ Dâmbovița.

Traficul pe DJ 711 rămâne blocat, iar autoritățile au instituit măsuri de siguranță pentru a proteja zona și pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte
Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte

Platforma este răsturnată în afara părții carosabile

Pompierii militari din Dâmbovița au fost solicitați marți să intervină în urma unui accident rutier produs în localitatea Dobra. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, iar Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița a trimis o autospecială pentru acordarea asistenței medicale.

SMURD

SMURD. Sursa foto: dreamstime.com

La locul accidentului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii, răsturnată în afara părții carosabile.

Poliția continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs tragedia

Cercetările poliției continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produc accidentul din localitatea Dobra, județul Dâmbovița.

Inspectoratul pentru situații de Urgență( ISU) Dâmbovița au precizat că „în jurul orei 09.10 am fost solicitați să intervenim în cazul unui eveniment rutier produs în localitatea Dobra”

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:29 - Fenomen meteo rar: Europa se pregătește pentru iarnă cum n-a mai fost de zeci de ani
14:24 - Ce poți face ca brânza să nu prindă mucegai. O metodă simplă
14:18 - Israel a identificat rămășițele lui Tal Haimi, ostatic israelian cu cetățenie română
14:10 - Coaliția decide data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Discuții tensionate între PSD, PNL și USR: 30 noiembrie sa...
13:57 - Haos pe CFR. Navetiștii au rămas fără opțiuni după ce compania a retras zeci de curse peste noapte
13:50 - Sanae Takaichi, prima femeie care conduce guvernul Japoniei

HAI România!

Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții

Proiecte speciale