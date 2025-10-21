O platformă care transporta butelii s-a râsturnat în județul Dâmbovița. Traficul pe DJ711 este blocat

O platformă care transporta butelii s-a răsturnat marți în județul Dâmbovița, pe DJ 711, între Dobra și Bilciurești. Traficul a fost oprit și a fost stabilit un perimetru de siguranță din cauza riscului de explozie, potrivit ISU Dâmbovița. Șoferul autoutilitarei, un bărbat de 57 de ani din municipiul București, a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator.

Din primele date comunicate de Poliția județeană Dâmbovița, un bărbat de 57 de ani, din municipiul București, a pierdut controlul asupra direcției în timp ce conducea o autoutilitară destinată transportului de butelii pe DJ 711, în localitatea Dobra, și a părăsit partea carosabilă. În ciuda manevrelor de resuscitare efectuate la fața locului, șoferul a murit.

Traficul pe DJ 711 rămâne blocat, iar autoritățile au instituit măsuri de siguranță pentru a proteja zona și pentru a permite intervenția echipajelor de urgență.

Pompierii militari din Dâmbovița au fost solicitați marți să intervină în urma unui accident rutier produs în localitatea Dobra. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o autospecială SMURD, iar Serviciul Județean de Ambulanță Dâmbovița a trimis o autospecială pentru acordarea asistenței medicale.

La locul accidentului a fost identificată o platformă destinată transportului de butelii, răsturnată în afara părții carosabile.

Cercetările poliției continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produc accidentul din localitatea Dobra, județul Dâmbovița.

