Două tramvaie s-au ciocnit în Iași. Două persoane, transportate la spital pentru investigaţii suplimentare

Două tramvaie s-au ciocnit în Iași. Două persoane, transportate la spital pentru investigaţii suplimentareAmbulanță. Sursa foto: dreamstime.com
Poliţiştii din Iaşi au deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă, după ce două tramvaie s-au ciocnit luni, în zona Pădurii, iar două persoane au fost rănite uşor, potrivit ISU Iaşi.

Două persoane au ajuns la spital în urma impactului

Potrivit poliţiştilor, un tramvai condus de o femeie de 54 de ani a lovit un alt tramvai care mergea în aceeaşi direcţie, condus de un bărbat de 63 de ani.

Potrivit ISU Iaşi, în urma impactului au fost rănite două persoane, conştiente şi neîncarcerate. Ele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare. La intervenţie au acţionat o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor calificat.

Două tramvaie s-au ciocnit în Iași

Două tramvaie s-au ciocnit în Iași. Sursa foto: Captură video Facebook

Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a anunțat că două femei au fost rănite uşor. Una dintre ele, în vârstă de 50 de ani, urmează să fie externată, iar cealaltă, o femeie de 45 de ani, a suferit lovituri la umăr, coapsă şi cap şi a avut un atac de panică. Ea va fi transferată la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Poliţiştii au deschis dosar penal

Cei doi vatmani au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Conducerea Companiei de Transport Public Iaşi nu a oferit încă explicaţii cu privire la modul în care s-a produs accidentul.

De asemenea, din cauza incidentului, circulaţia tramvaielor în zonă s-a desfăşurat cu dificultate.

Cauzele accidentului, analizate de CTP

Reprezentanţii CTP au transmis că se analizează cauzele accidentului pentru a stabili împrejurările care au dus la coliziune.

„În jurul orei 6:20 în zona Pădurii a avut loc o coliziune între două tramvaie a Companiei de Transport Public Iași ceea ce a general întârzieri temporare în circulația mijloacelor de transport”, a anunțat purtătorul de cuvânt al Companiei de Transport Public Iași, Carmen Ghercă.

Aceasta a adăugat: „În urma incidentului, echipele noastre tehnice au intervenit prompt pentru remedierea situației și reluarea circulației în condiții de siguranță. Cauzele incidentului sunt în curs de analiză pentru a stabili împrejurările care au condus la producerea coliziunii”.

