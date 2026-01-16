O nouă premieră la Teatrul Mic. Delta, un spectacol care te pune pe gânduri

Pe 14 și 15 ianuarie, Teatrul Mic a găzduit premiera spectacolului DELTA, în regia lui Alexandru Dabija, aducând în atenția publicului o producție de o profunzime contemporană remarcabilă, potrivit teatrulmic.ro.

Textul de bază al spectacolului, (In)corect, scris și montat de Leta Popescu la Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca, a avut premiera în februarie 2020 și reprezintă ultima parte a trilogiei de regie Colaj, inițiată de autoare în 2018.

În versiunea lui Dabija, DELTA explorează relațiile umane și raportarea noastră la ceilalți printr-o prismă proaspătă și introspectivă. Spectacolul se construiește ca un studiu lucid, traversat de ironie subtilă, care pune sub semnul întrebării granițele dintre ceea ce este acceptabil și ceea ce depășește limitele convenționale ale umanității.

Acțiunea urmărește o reuniune aparent obișnuită a unei familii în Delta Dunării, prilej pentru a scoate la iveală tensiunile dintre generații, dar și conflictele dintre nevoi și priorități – de la dificultăți financiare la frământări emoționale.

Spectacolul funcționează ca un ansamblu de voci și perspective, evidențiind felul în care discursurile intime și cele publice se intersectează, se contrazic și, în cele din urmă, se erodează în timp.

„Asemenea deltei, unde apele se amestecă înainte de a se vărsa în mare, spațiul dramatic devine unul al incertitudinii, în care noțiunile de corectitudine și adevăr capătă multiple sensuri”.

Scenografia și costumele semnate de Ioana Pashca combină realismul cotidian cu simbolul și detaliul aparent banal. Relațiile tensionate, judecățile pripite și tentativele de comunicare eșuate creează pulsul spectacolului, oferind spectatorilor o experiență complexă, în care umorul se împletește cu emoția și subtilitatea. Durata spectacolului este de două ore.

Distribuția include actori consacrați: Ovidiu Niculescu, Liliana Pană, Tudor Aaron Istodor, Diana Cavallioti, Ana Bianca Popescu, Ilinca Manolache, Alexandru Voicu, Marian Olteanu și Oana Iamandi.

„Alexandru Dabija a creat încă o dată un spectacol extrem de actual, curajos și diferit. Cred în această echipă, în această trupă și cred că acest spectacol va avea o viață lungă. Spectatorii se vor regăsi în subiectele pe care le propune acest text și vor ieși «modificați» din sala de spectacol. Cred că această producție reprezintă o parte din ceea ce îmi doresc eu pentru repertoriul Teatrului Mic: texte contemporane valoroase și abordări moderne”, a declarat Ștefan Lupu, managerul Teatrului Mic.

Iubitorii de teatru care apreciază stilul regizoral al lui Dabija, anul 2026 pot vedea în 2026 și spectacolul Revizorul. Scrisă de Nikolai Gogol între 1835 și 1842, piesa este considerată una dintre comediile de referință ale literaturii ruse și rămâne extrem de actuală, reflectând realități universale legate de corupție și ipocrizie.

Acțiunea urmărește sosirea unui funcționar guvernamental într-un mic oraș provincial, unde oficialii locali se pregătesc să fie investigați, expunând astfel jocurile de putere și absurditățile birocratice cu o ironie fină și atemporală.