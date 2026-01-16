Monden

O nouă premieră la Teatrul Mic. Delta, un spectacol care te pune pe gânduri

Comentează știrea
O nouă premieră la Teatrul Mic. Delta, un spectacol care te pune pe gânduriDelta. Sursa foto Teatrul Mic
Din cuprinsul articolului

Pe 14 și 15 ianuarie, Teatrul Mic a găzduit premiera spectacolului DELTA, în regia lui Alexandru Dabija, aducând în atenția publicului o producție de o profunzime contemporană remarcabilă, potrivit teatrulmic.ro.

O nouă premieră la Teatrul Mic

Textul de bază al spectacolului, (In)corect, scris și montat de Leta Popescu la Reactor de creație și experiment din Cluj-Napoca, a avut premiera în februarie 2020 și reprezintă ultima parte a trilogiei de regie Colaj, inițiată de autoare în 2018.

Delta

Delta. Sursa foto Teatrul Mic

În versiunea lui Dabija, DELTA explorează relațiile umane și raportarea noastră la ceilalți printr-o prismă proaspătă și introspectivă. Spectacolul se construiește ca un studiu lucid, traversat de ironie subtilă, care pune sub semnul întrebării granițele dintre ceea ce este acceptabil și ceea ce depășește limitele convenționale ale umanității.

Delta

Delta. Sursa foto Teatrul Mic

Un spectacol despre conflictul dintre generații

Acțiunea urmărește o reuniune aparent obișnuită a unei familii în Delta Dunării, prilej pentru a scoate la iveală tensiunile dintre generații, dar și conflictele dintre nevoi și priorități – de la dificultăți financiare la frământări emoționale.

Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit
Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit

Spectacolul funcționează ca un ansamblu de voci și perspective, evidențiind felul în care discursurile intime și cele publice se intersectează, se contrazic și, în cele din urmă, se erodează în timp.

„Asemenea deltei, unde apele se amestecă înainte de a se vărsa în mare, spațiul dramatic devine unul al incertitudinii, în care noțiunile de corectitudine și adevăr capătă multiple sensuri”.

Scenografia și costumele semnate de Ioana Pashca combină realismul cotidian cu simbolul și detaliul aparent banal. Relațiile tensionate, judecățile pripite și tentativele de comunicare eșuate creează pulsul spectacolului, oferind spectatorilor o experiență complexă, în care umorul se împletește cu emoția și subtilitatea. Durata spectacolului este de două ore.

Ce actori joacă în DELTA

Distribuția include actori consacrați: Ovidiu Niculescu, Liliana Pană, Tudor Aaron Istodor, Diana Cavallioti, Ana Bianca Popescu, Ilinca Manolache, Alexandru Voicu, Marian Olteanu și Oana Iamandi.

„Alexandru Dabija a creat încă o dată un spectacol extrem de actual, curajos și diferit. Cred în această echipă, în această trupă și cred că acest spectacol va avea o viață lungă. Spectatorii se vor regăsi în subiectele pe care le propune acest text și vor ieși «modificați» din sala de spectacol.

Cred că această producție reprezintă o parte din ceea ce îmi doresc eu pentru repertoriul Teatrului Mic: texte contemporane valoroase și abordări moderne”, a declarat Ștefan Lupu, managerul Teatrului Mic.

Iubitorii de teatru care apreciază stilul regizoral al lui Dabija, anul 2026 pot vedea în 2026 și spectacolul Revizorul. Scrisă de Nikolai Gogol între 1835 și 1842, piesa este considerată una dintre comediile de referință ale literaturii ruse și rămâne extrem de actuală, reflectând realități universale legate de corupție și ipocrizie.

Acțiunea urmărește sosirea unui funcționar guvernamental într-un mic oraș provincial, unde oficialii locali se pregătesc să fie investigați, expunând astfel jocurile de putere și absurditățile birocratice cu o ironie fină și atemporală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:20 - Ce sunt Orionidele și pe ce dată pot fi văzute în punctul lor maxim în 2026
18:07 - Noi interdicții în avion. Mulți pasageri vor fi afectați
18:01 - Doliu în lumea teatrului. Actorul şi teologul Răzvan Ionescu a murit
17:49 - Ce vicii are de fapt Adi de la Vâlcea. Artistul nu se mai ascunde
17:45 - O nouă premieră la Teatrul Mic. Delta, un spectacol care te pune pe gânduri
17:40 - Membrii ai galeriei FCSB, arestați după ce au agresat trei adolescenți într-un tramvai

HAI România!

Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!
Comaroni, Hoandră, Turcescu. Hai LIVE!

Proiecte speciale