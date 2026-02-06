O mașină a intrat într-un supermarket din SUA. Trei persoane au murit, șase sunt rănite

Trei persoane au murit și alte șase au fost rănite joi, în Los Angeles, după ce o mașină a lovit un biciclist și a intrat într-un supermarket din cartierul Westwood, au anunțat autoritățile americane, potrivit AP.

Accidentul a fost raportat la supermarketul 99 Ranch Market, din cartierul Westwood, potrivit purtătoarei de cuvânt a Departamentului de Pompieri din Los Angeles. Trei victime, dintre care unele au fost prinse sub vehicul, au murit la fața locului, conform informațiilor transmise de Associated Press.

Un raport ulterior al pompierilor a arătat că patru persoane au fost transportate la spital, dintre care două în stare gravă și două cu răni ușoare. Alte două persoane au refuzat transportul la spital, deși echipele medicale le-au reocomandat transportul într-o unitate pentru investigații suplimentare.

Potrivit poliției, șoferul unei mașini Toyota Prius a pierdut controlul vehiculului după ce a lovit un biciclist, iar apoi a intrat în secțiunea de brutărie a magazinului. Șoferul este o femeie care colaborează cu anchetatorii și se află sub evaluare medicală, iar starea biciclistului nu a fost imediat cunoscută de autorități.

Imagini difuzate de televiziuni americane au arătat un sedan argintiu aflat în interiorul magazinului de pe Westwood Boulevard, cu portbagajul complet deschis.

La fața locului au intervenit numeroși polițiști și pompieri din Los Angeles, iar autoritățile au amenajat un punct de triaj în afara magazinului pentru acordarea îngrijirilor medicale pacienților implicați în accidentul din cartierul Westwood.

Accidentul s-a produs în apropierea campusului Universității California din Los Angeles (UCLA), însă niciuna dintre victime nu era student al universității, potrivit informațiilor furnizate de poliția din Los Angeles.